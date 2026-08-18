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民眾黨團：監所戒護比惡化 籲破除員額限制補足人力

中央社／ 台北18日電

民眾黨立法院黨團今天表示，詐騙猖獗導致全台監獄與看守所人滿為患，2022年至今年6月，收容人數大增逾萬人，戒護人力卻不增反減，基層戒護比惡化至1比11.79，監所管理員臨過勞與熱昏雙重危機，呼籲政府破除總員額限制、補足人力。

台灣民眾黨立法院黨團召開「詐騙暴增監所超收！管理員過勞熱昏！法務部、人總何時正視基層困境？」記者會，提出破除員額魔咒、提高戒護人力、改善高溫環境、落實戒護津貼、保障約僱權益等5項訴求。

民眾黨立委陳昭姿表示，詐騙猖獗案量暴增，2022年至今年6月，國內收容人數從5萬3625人暴增至6萬4242人，大增逾萬人，然而基層戒護人力（含約聘）卻被「總員額法」框架卡死，不僅未依比例增加，反從5610人減少至5447人。

陳昭姿指出，全國戒護比惡化至1比11.79，遠遠落後於國1比4.5、日本1比2.3與韓國1比3。法務部2020年委託研究報告也已指出，矯正機關人力不足造成勤務負擔過重，合理的戒護比應降至1比6至1比8之間。人力匱乏導致基層管理員每月被迫加班60到80小時，成為常態，呼籲法務部及人事行政總處正視戒護比嚴重超標問題。

民眾黨團總召陳清龍指出，目前直接戒護人員津貼僅有新台幣4000至4500元，犯罪矯正協會早已強烈主張應比照警消標準提升至9700元。矯正署長原承諾7月底將津貼提升案送法務部，8月卻說「還在修正文字」。

民眾黨團表示，極端氣候讓監所高溫問題也成為隱形殺手。以台北看守所為例，內部極度不通風，飲水機冰水口出來都是熱水，基層上班經常全身濕透，引發毛囊炎與濕疹。相較於勞動部積極鼓勵企業申請熱防護具（如冰背心、風扇衣）補助，矯正署卻毫無作為。

人力 民眾黨團 陳昭姿

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