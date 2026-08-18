影／蔡英文曝陳其邁睡前來電「很折磨」 他笑回：她早講我就提早打

高雄市長陳其邁將於8月27日出版新書《高雄，緊緊緊！2314 天極限轉型》，前總統蔡英文日前透露他總是深夜來電，接近她睡覺時間還得強迫自己寫筆記，笑稱「很折磨」；陳其邁今聞言笑回，若她早點講，就不會那麼晚打給她，會提早打，但為了高雄建設，「電話是一定要打」。

陳其邁表示，小英總統談起這段往事，他才知道，原來過去為高雄建設打電話爭取時，她都一一記錄下來，非常感動、也非常感謝，改天會再當面好好向她道謝。

不過他也笑說「打電話這回事，蔡前總統有那麼多的折磨，其實我也不很清楚，她如果早點講，我就會提早打」。

陳其邁指出，即將發表的新書，記錄他兩千多天來與高雄市民一起打拚的過程，這一路有酸甜苦辣，面對各式各樣不同議題，如何面對、解決問題，也記錄了高雄一路發展的軌跡。

他感嘆時間過得很快，記得小英總統曾問他，「你會不會覺得突然要卸任，發現很多事情沒做？」他當時回答「對，真的有這種感覺」。

陳其邁說，小英總統任內給予高雄非常多協助，包括爭取台積電到高雄設廠，以及國道七號、橋頭科學園區加速興建等重大建設，時任行政院長陳建仁都給高雄最大的幫助。

國民黨籍立法院前院長王金平也跨黨派為新書寫序，陳其邁說，王院長是高雄政壇長輩，過去擔任立委就受到很多照顧，高雄市長任內推動市政期間，碰到問題時也會打電話向王院長請益，「不會全部都只打給總統」。

陳其邁笑說，小英總統提到他「兄弟很多」，但「王院長應該算是叔叔伯伯輩」，政壇上也有很多前輩，只要對高雄有幫助，他都會打電話爭取或請益；至於現在是否還常打電話「求救」，他笑說「現在比較少打了」。