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【重磅快評】發大錢綁政權 賴清德政策買票玩到極致

聯合報／ 主筆室
賴清德總統17日表示，明年將普發現金1萬元，還批示立法院三讀通過的《台灣兒少成長及未來帳戶條例》「違反權力分立原則、侵犯行政權」，閣揆也加註不副署。圖／總統府提供
賴清德總統17日表示，明年將普發現金1萬元，還批示立法院三讀通過的《台灣兒少成長及未來帳戶條例》「違反權力分立原則、侵犯行政權」，閣揆也加註不副署。圖／總統府提供

賴清德總統昨天宣布明年將普發現金1萬元，還批示立法院三讀通過的《台灣兒少成長及未來帳戶條例》「違反權力分立原則、侵犯行政權」，行政院長卓榮泰則加註「不予副署」；這兩筆錢合計逾4000億元都不必立法，由行政院編列預算直接發放，後者更以民眾預期心理綁定政權。賴清德政策買票直接大膽，民進黨無人能出其右。   

過去藍綠執政普發現金或消費券都是透過特別條例取得法源，這次賴清德改用總預算來處理，等於是跳過中央法規標準法及預算法的規定行事，金額達2357億元；過去國民黨執政時期也有類似作法，例如軍公教年終慰問金，當時被綠委們罵到臭頭，最具代表性的人物是管碧玲。

當時管碧玲幾乎年年開砲，痛批國民黨政府發軍公教年終慰問金是「違反法律保留原則」與「政策買票」，指責行政院用空白授權的行政命令直接發錢，規避立法院實質法律審查與創設。

過去馬政府發退休軍公教年終慰問金，一年編列預算為202億元，發放對象是44萬名退休軍公教及國營事業人員，如果真如綠委所言，這是以空白授權的行政命令直接發錢，那比起今日賴清德直接用行政命令普發萬元，金額不及一成，如今民進黨卻人人稱好，寧非怪事？

更奇特的是，賴清德沒有法源普發現金，民進黨人不僅叫好，還有不少人說要加碼，卻不容台北市長蔣萬安喊話中央應加碼發兩萬元；高雄市長陳其邁還酸蔣萬安 「有錢的人吃魚翅鮑魚，沒錢的人苦哈哈」。

陳其邁忘了，當年馬政府發放3600元消費券時，民進黨也吵嚷加碼，立院黨團說要發3800元，當時的黨主席蔡英文還主張有繳稅者發6000元，沒繳稅者發4000元。同樣的加碼主張，怎會被陳其邁用二分法分成「吃鮑魚和沒錢的人」？

其實更大筆的帳單是成長津貼，明明立法院已三讀通過台灣兒少成長及未來帳戶條例，明定政府應為兒少開立個人未來帳戶，依年齡階段發放成長津貼，但賴清德卻擱置法案，直接以行政作業要點取代立法授權發放津貼，首年支出2162億元，以後每年約2000億元。 

賴清德把政策買票玩到了極致，成長津貼一年2000億元，如果賴未連任，既然只是行政命令，新上任的總統與行政院長隨時有權廢止，這難道是不政策買票？賴清德故意不用法律框定政策，而是用行政命令逐年編列預算來執行，在野黨若強力杯葛會承受「砍福利」的罵名，形同逼在野黨就範。

賴政府發成長津貼採分流設計，6至18歲每月有2500元強制存入帳戶、18歲才能領取，制度設計隱含長期的預期心理，讓家長與年輕選民在投票時，不得不考慮政權更迭對成長貼津發放的影響，具有強烈的政治綁定效果。

賴清德不僅抄短線，還利用少子化國安危機操作福利民粹化，製造「換黨執政可能領不到」的集體焦慮，試圖長期綁定政權，卻恣意破壞法律保留與預算監督機制，加劇國家財政僵化與潛藏債務，重創朝野信任，除了債留子孫更崩壞國家體制，這是我們要的願景？

賴清德 普發現金 卓榮泰

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