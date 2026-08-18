監委被提名人李光章：支持廢監院不廢權 但修憲前空轉非人民之福

監察院存廢議題朝野各有看法，監察委員被提名人李光章今天在立法院接受立委詢問時表示，他支持廢院不廢權，但在修憲之前讓監院空轉，絕非人民之福；大家若認為監院功能不彰，必須虛心檢討，若是外界有誤解，也要設立發言人制度，及早回應社會關切。

立法院今舉行全院委員會，邀請被提名人李光章等人列席接受朝野立委詢問。

民進黨立委羅美玲、國民黨立委魯明哲皆關切監委被提名人對於監察院存廢的態度。李光章表示，他始終認為，監察院需要改革，但不應以癱瘓制度作為代價。監院廢除與否，社會有很多不同意見，他尊重不同主張，以及將來透過修憲所做的制度性選擇。但國人也在問，在修憲廢院之前要如何運作，難道就讓它空轉嗎？這絕非人民之福。

李光章說，如果大家認為監院功能不彰，不管是否完全符合事實，監察院作為國家最高監察機關，必須虛心檢討，若認為外界有誤解，就要設立發言人制度，及早回應社會關切，說明清楚，以更負責、更好的成效回應社會期待。

國民黨立委廖偉翔則問及，是否支持普發現金一萬元？李光章表示，在國家財政充裕、人民也有期待，同時符合法律的情況下，他充分支持。

不過，廖偉翔援引大法官釋字443號解釋指出，重大給付行政措施，涉及國家財政資源分配及人民受益資格認定，不應以行政命令或年度預算辦理；應回歸法律保留原則，由立法院透過法律明定。

李光章表示，憲法解釋特別提到應以法律訂定，這是更周全的方式，他會再深入了解，「只要適法，我支持普發現金。」