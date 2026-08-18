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不副署兒童帳戶卻普發1萬 廖偉翔：民進黨只為選票一擲千金
針對行政院宣布不副署「兒少未來帳戶條例」，以及賴清德總統宣布明年普發一萬元現金，國民黨立委廖偉翔今天批評，民進黨對孩子的未來斤斤計較，卻為了選票救民調一擲千金，不惜違憲濫權 。
廖偉翔表示，國民黨、民眾黨聯合三讀通過的「兒少未來帳戶條例」，是為了給台灣年輕家庭最實質的靠山，就因為賴總統和行政院長卓榮泰的傲慢濫權，踐踏民主憲政，公然苛扣新生兒的6萬元權益，結果看到民怨沸騰、選情告急之後，又馬上轉彎宣布明年要普發現金一萬元來轉移焦點。
廖偉翔說，賴總統前腳才封殺國會正式通過的法律，後腳就在毫無法律授權的狀況下宣布明年普發現金一萬。這完全印證了民進黨的專制獨裁，「只有執政黨可以發錢討好選民，在野黨立法照顧孩子就是不行。」
廖偉翔質疑，今天賴總統為了個人獨裁意志犧牲幼兒權益，明天又要犧牲誰的未來？請大家2026年底用選票教訓傲慢雙標的賴政府。
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