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民進黨：蔣萬安亂喊普發2萬 拿北市賸餘577億元加碼補？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
林楚茵指出，台北市去年度累計賸餘達577億元，若欲進一步照顧市民，地方政府可評估自行加碼，而非轉嫁責任給中央。聯合報系資料照
林楚茵指出，台北市去年度累計賸餘達577億元，若欲進一步照顧市民，地方政府可評估自行加碼，而非轉嫁責任給中央。聯合報系資料照

藍白兩黨就中央普發現金1萬元政策提出質疑，民進黨發言人林楚茵今天表示，中央政府是在恪遵財政紀律與憲政原則的前提下共享經濟成果，與藍白過去主張舉債支應的方案有本質上的不同。對於台北市蔣萬安提出中央應普發2萬元主張，林楚茵指出，台北市去年度累計賸餘達577億元，若欲進一步照顧市民，地方政府可評估自行加碼，而非轉嫁責任給中央。

林楚茵指出，中央政府規劃明年普發現金1萬元，主因係受惠於AI產業蓬勃發展，帶動台灣經濟成長率與明年度總預算歲入同步上修。中央政府是在確保歲計賸餘足夠且無須舉債的前提下，推動「AI 紅利，全民共享」。反觀2024年藍白推動之提案，不僅違反「財政紀律法」要求政府舉債，更涉嫌侵害行政權，違反「憲法」規範「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」之原則。此外，中央明年度挹注地方政府之總金額達1兆3579億元，較今年增加1929億元，全面擴大對地方財政之支持。

林楚茵說，中央政府推動普發現金，已有部分民進黨縣市長參選人響應並規畫地方加碼。然而，過去最常強調「中央不做，我們來做」的台北市長蔣萬安，面對台北市去年度累計賸餘已逾577億元、財政極具彈性的狀況下，卻僅向中央喊話要加碼至2萬元，自己卻無意推動地方加碼；台中市長盧秀燕過去亦曾針對普發政策進行政治操作，面對地方議會提議加碼時卻又稱財政拮抗。

林楚茵呼籲，地方首長應回歸具體財政規畫，切實落實對市民的承諾，而非僅進行政治喊話。此外，經濟成長係全體國人共同努力之成果，中央政府會持續秉持合理分配原則，除了普發現金外，亦同步推動加薪、減稅、增福利、減負擔及各項基建計畫，持續投資台灣，落實照顧全體國人之承諾。

蔣萬安 民進黨 北市

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