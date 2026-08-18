指原博館改址高雄消失11年 林倩綺：蘇巧慧把原民置於何處？

國立原住民族博物館在馬政府時期已核定落腳新北，卻因政黨輪替而改設高雄，卻消失了11年。國民黨立委林倩綺指出，民進黨立委蘇巧慧曾說「原博館消失是換來新北市美術館」。她表示，這種偷天換日的說法，到底把原住民置於何處？民進黨必須為此向原住民族道歉，也必須向新北市民與道歉。

林倩綺質疑民進黨政府，原博館為何在新北消失？這消失的11年裡，原住民等到了什麼？。她指出，原博館早在2015年就已定案並進入先期推動階段，當時選址新北三鶯，主因是新北原住民族人口高達6.5萬人、高居全台前三大。然而2016年政黨輪替後，時任民進黨立委陳其邁、莊瑞雄、賴瑞隆等5人在立法院內政委員會提出臨時提案，粗暴暫緩原計畫並要求重新評估。

林倩綺說，對於民進黨立委蘇巧慧稱「原博館消失是換來新北市美術館」，她表示，新北市美術館早已營運開館，但原博館至今仍是一片空白，這種偷天換日的說法，到底把原住民置於何處？

國民黨立委鄭天財指出，民進黨新北市議員卓冠廷提到，「蘇巧慧在2016年9月10日提出質詢，請行政院應依原先審議結論，盡快設立三鶯新生地」，這完全是造謠，從立法院的議事錄發現，立院第9屆第2會期是在9月13號開會，這完全是欺騙，當時休會期間還沒有開會，9月13日，立院才開議，且第9屆第2會期蘇巧慧根本就沒有質詢。

原民會前主委林江義表示，當時他擔任主委時，就已核定推動原博館的興建計畫，並選定於新北三鶯新生地籌建。然而，計畫隨後遇到政黨輪替而胎死腹中，不久便被改設高雄。他指出，事後外界稱，「前行政院長張善政曾在2016年3月16日裁示擱置計畫」，他以當事人身份澄清，自己從未收到張善政或行政院任何關於擱置計畫的指示，此說法完全是不實資訊與不負責任的放話。