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民進黨團曝：賴總統沙盤推演普發一萬 3月就開始醞釀
賴清德總統昨宣布要共享「AI紅利」，計畫明年全民普發一萬元，是否有與民進黨團協調？立法院民進黨團幹事長莊瑞雄指出，行政院17日有與黨團討論，並認為這件事是從今年3月就開始醞釀，指賴清德總統是做過沙盤推演，確認有足夠的財政支持才做這樣的決定。
賴總統昨日宣布，台灣憑藉長期累積的半導體、資通訊及製造供應鏈優勢，經濟成長率表現持續上修，可望創下39年以來新高紀錄，因此決定明年普發現金新台幣一萬元，讓全民共享經濟成長成果。
至於政策宣布前有無與民進黨團協調，莊瑞雄表示，這個議題從今年3月就開始醞釀，並指出，賴清德總統於今年4月、5月的民進黨中常會中就持續提及國際對台加大投資，包括人工智慧（AI）、伺服器、半導體等的出口成長驚人，股市也呈現榮景。
莊瑞雄指出，台灣上半年經濟成長率就有14.15%之高，全年經濟成長率也上修到11.05%。
莊瑞雄說，政府的財源、稅收增加，有了AI紅利這筆錢以後，其他該花的錢也都建置完畢，又不用舉債的情況下，賴清德總統就已經開始在醞釀；莊瑞雄也說，行政院17日也與民進黨團之間有相互討論。
莊瑞雄說，政策不是任何人心裡頭爽，愛怎麼決定就怎麼決定，而是有一系列的沙盤推演，以及足夠的財政支持，賴清德總統才去做這樣的決定。
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