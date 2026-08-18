影／沈伯洋三政策搶青年票 談普發1萬元：沒舉債、完全合憲

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午與競選辦公室總幹事吳思瑤、青年代表及民進黨青年部代表舉行「青年加碼 沈伯洋祭城市基金、AI支持、圓夢計畫」青年政策記者會，宣布提出「城市青年基金」、「青年AI使用支持方案」及「台北青年圓夢基金計畫」三大政策，盼透過城市資源陪伴青年發展，讓年輕人更願意留在台北。

沈伯洋表示，面對青年在就業、AI工具應用及人生發展初期所面臨的各項挑戰，台北市政府應扮演更積極的角色，因此提出三項青年政策，希望從城市層級提供資源，協助青年走穩人生第一步。

針對賴清德總統日前宣布在歲入歲出平衡、實質零舉債前提下，明年普發現金每人1萬元，外界也關注沈伯洋過去曾批評藍營普發現金主張一事。沈伯洋表示，自己對「普發現金」的標準始終一致，關鍵在於是否符合財政紀律、是否合憲，以及是否優先照顧弱勢。

沈伯洋指出，2024年當時面對的情況，是立法院大幅刪減中央政府預算，並推動包括花東三法等重大預算支出，同時要求政府舉債普發現金。他認為，當時的問題包括不能以舉債方式支應普發現金，也不能由立法院以違憲方式直接編列預算，更重要的是應優先照顧弱勢族群。

沈伯洋表示，現在的情況則有所不同，首先沒有舉債，其次是由行政院提出相關方案，符合憲政程序；此外，健保、勞保、社會福利支出、老農津貼及國民年金等政策也已經照顧，若財政條件允許，再討論普發現金並無不可。

沈伯洋強調，自己的標準「非常一致」，如果是在舉債、沒有財政餘裕、刪減預算，甚至以違憲方式推動，又沒有優先照顧弱勢的情況下，他當然不支持；但如果相關條件都已具備，是否普發1萬元「當然可以討論」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午在黨中央舉行記者會，提出「城市青年基金」、「青年AI使用支持方案」、「台北青年圓夢基金計畫」三方案，期盼用城市的力量陪伴年輕人走穩第一步，讓青年更願意把未來留在台北。記者黃義書／攝影