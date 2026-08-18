兒少未來帳戶不副署 黃國昌：韓國瑜苦口婆心 遭賴總統、卓榮泰打臉

針對行政院不副署台灣兒少未來帳戶條例，民眾黨主席黃國昌今天表示，立法院歷經漫長的審查程序，結果行政院直接將其變成廢紙，不僅讓朝野關係更為緊張，更對我國民主憲政造成重大傷害，且立法院長韓國瑜上周審查總預算才苦勸行政部門不要再不副署、不執行，賴清德總統與行政院長卓榮泰的決定，顯然是打臉立法院。

行政院發言人李慧芝昨天表示，立法院三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」違反憲法權力分立原則、比例原則及租稅法律原則等憲法要求，為了捍衛憲政秩序及行政院權限，卓榮泰今天決定不副署此條例，未來將持續推動台灣人口對策新戰略18項家庭支持措施。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，民眾黨團總召陳清龍表示，韓國瑜上周才語重心長地說，「立法院三讀通過的法案絕對不能不執行、不副署，否則對台灣民主憲政傷害巨大」，結果才過不到三天，賴總統與卓榮泰完全不甩韓國瑜的苦口婆心，再次對國會三讀通過的法律不執行、不副署，執意毀壞台灣的民主憲政。

陳清龍質疑，全世界哪有這種民主國家，行政權竟然可以如此獨大，法律執行與否一個人說了算，況且有線廣播電視法完成三讀程序，該法在立法院交通委員會經過幾分討論，「三黨立委全數同意的法律案，行政院卻也不副署，不也是在打臉民進黨立委嗎？」

黃國昌受訪時表示，為了降低台灣年輕人的負擔，同時解決我國少子女化危機，藍白兩黨推動台灣未來帳戶，過去也得到非常多人的支持，然而立法院經過漫長的審議程序，行政院再度透過「不副署、不公布法律」的方式將其變成一張廢紙，對於我國民主憲政造成巨大傷害。

黃國昌指出，立法院上周審查今年度中央政府總預算，韓國瑜才說語重心長地說「希望行政部門不要再用不副署、不執行的方式架空國會權限」，已經釋出很多善意，賴總統與卓榮泰顯然是重重回擊跟打臉立法院，不僅讓朝野關係更為緊張，更是對台灣的民主憲政造成傷害。

黃國昌說，賴總統在完全沒有法源依據的情況之下，透過編列預算的方式發放兒少成長津貼，然而這是一個沒有入法、欠缺制度性的保障，未來將受到主政者個人心態、當年度預算編列的方式影響，相較在野黨宣示「0到18歲國家提供實質的協助」，兩者之間有如天壤之別。