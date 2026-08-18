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民進黨議員將提案北市府普發現金2萬 北市財政局回應了
賴清德總統昨表示，明年普發現金每人1萬元，讓「AI紅利，全民共享」。北市長蔣萬安指應要普發2萬元，民進黨北市議員表示，北市財政有餘裕、不用舉債，所以正式提案普發2萬元。北市財政局表示，動用「老本」和中央所說的「全民共享經濟成果」，概念不同。
針對賴清德明年普發現金每人1萬元，讓AI紅利，全民共享，蔣萬安指應要普發2萬元，不然就像賴總統先前說的「大家買個菜，錢就沒了。」引發民進黨北市議員反擊，更盤點北市財政有餘裕、提案台北市政府普發2萬元。
北市財政局長胡曉嵐指出，如果要拿台北市的歲計賸餘發現金，就是在動用「老本」，和中央所說的「全民共享經濟成果」，兩者概念完全不同。
她說，更何況台北市的「老本」是332億、但是債務卻更高，是353億元，沒有普發現金的條件。再看116年度的財政狀況，中央歲入、歲出達到平衡，但台北市總歲入並不足以支應總歲出。
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