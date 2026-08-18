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租補戶數遭疑下修 劉世芳：每年滾動調整 沒達百萬戶租補會繼續

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
內政部長劉世芳今出席汙水下水道評鑑頒獎典禮開幕式。記者劉懿萱／攝影
內政部長劉世芳今出席汙水下水道評鑑頒獎典禮開幕式。記者劉懿萱／攝影

中央社宅政策最新草案曝光，民團質疑直接興建社宅數從13萬戶下修到3萬，租補戶數從現有91.9萬戶逐年調降至2032年的50萬戶。內政部長劉世芳今受訪駁斥，指租補每年都在滾動式調整，不會突然就降到50萬戶，若沒達到百萬戶，租金補貼政策還是會繼續推進。

劉世芳今出席汙水下水道評鑑頒獎典禮開幕式，會前聯訪被問及民團質疑租補戶數逐年調降，她駁斥是錯誤訊息，賴總統上任後擴大加強前總統蔡英文社宅政策，變成多元方式的「百萬租屋家庭支持計畫」，因此國土署才會發新聞稿，說過去2年來照顧百萬戶租屋家庭計畫沒有改變。

劉世芳說，百萬戶租屋家庭計畫有3支箭，一個是興辦社宅，二是包租代管業務，其三是租金補貼，三支箭水平會維持在100萬戶。目前蓋社宅速度沒有這麼快，平均5年才能夠蓋完社宅，包租代管推展也沒有這麼快，所以租金補貼是考慮居住正義公平性跟及時性，確認身份後就直接補貼。

劉世芳強調，全台灣租金補貼戶是91.9萬戶，甚至截至前兩天，已經高達93萬7336戶，其中新北、桃園跟台中居多，這三個縣市加在一起就近50萬戶。租金補貼是每一年在做滾動式調整，不會突然就降到50萬戶，如果沒有達到百萬戶，租金補貼政策還是會繼續地推進「沒有問題。」

劉世芳也說，行政院長卓榮泰也指示地方如果不夠，今年經費是由中央全部負擔，中央負擔量已經由300億元，增加到350億元。她表示，外界民團截頭截尾，不曉得整體政策，不曉得中央、地方政府的租補執行方向「我覺得非常的遺憾。」讓事實呈現出來，數據會說話。

劉世芳 租金補貼 社宅

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