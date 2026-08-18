影／賴政府社宅跳票 民團批有錢發一萬、沒錢蓋社宅

賴清德總統昨天宣布，將在明年普發每人1萬元現金，但對於承諾的社宅目標，從選後的十三萬戶大幅腰斬至三萬戶，引發輿論質疑政策跳票。由多個小黨組成的台灣前進力量今天舉行記者會，批評政府有錢發一萬，沒錢蓋社宅來照顧弱勢族群。

時代力量台北市議員參選人陳峙穎表示，他是現任文山區里長，當初民進黨成若蓋社宅時確實遭遇很多民眾質疑與反對，但是他一直與里民溝通、關注政府的社宅規劃是否完善，社宅不只是一棟建物，而是一棟複合式建物，其中包括活化閒置土地、增加停車空間、更多托嬰幼兒園、日間照護、圖書館、活動中心、甚至周邊道路拓寬，更重要的是社宅可以照顧弱勢族群，增加公共服務量能，但如今賴總統對社宅承諾跳票，包租代管也不等同社宅的功能，房東不僅可以隨時選擇不參加，還能挑選房客，導致身心障礙者、獨居長者與單親家庭等弱勢族群仍面臨租不到房的困境，這是以魚目混珠的方式掩飾政策跳票的事實。