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普發1萬元 游智彬痛批灑幣救選情、綠營雙標 告發賴清德「政策買票」

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
普發現金1萬備受矚目，新黨游智彬今赴台北地檢署告發賴清德及民進黨涉嫌違反公職人員選舉罷免法「政策賄選」與圖利罪，痛批國庫不是民進黨的私房錢，全民的資產更不應成為單一政黨在選前救選情的「救命支票」。記者蕭雅娟／攝影
普發現金1萬備受矚目，新黨游智彬今赴台北地檢署告發賴清德及民進黨涉嫌違反公職人員選舉罷免法「政策賄選」與圖利罪，痛批國庫不是民進黨的私房錢，全民的資產更不應成為單一政黨在選前救選情的「救命支票」。記者蕭雅娟／攝影

賴清德總統宣布明年普發現金1萬元，台北市大安文山區議員參選人游智彬今赴台北地檢署告發賴清德及民進黨涉嫌違反公職人員選舉罷免法「政策賄選」與圖利罪，痛批國庫不是民進黨的私房錢，全民的資產更不應成為單一政黨在選前救選情的「救命支票」。

游智彬表示，財政部最新統計今年上半年全國賦稅收入累計實徵淨額，較上年同期增加1兆1623億元，這是全民共同努力的成果、老百姓的血汗錢，而不是民進黨的錢，賴清德總統在選前100天「突襲式」發布普發1萬元萬，顯示民進黨的雙標與居心叵測。

游智彬指出，回顧過去，藍白陣營提出「還稅於民」、普發現金時，民進黨立委沈伯洋等黨內人士指責普發是「違法破壞財政」、「討好選民的雙標作為」；如今民進黨卻在選前關頭大搞「綠能你不能」，將過去自己痛罵的方案據為己有，甚至改頭換面拿來做個人的政治秀。

他痛批，這不僅是嚴重違背財政紀律的政治操作，更是赤裸裸利用國家預算進行「政策買票與賄選」，國庫不是民進黨的私房錢，全民的資產更不應成為單一政黨在選前救選情的「救命支票」，絕不容許國庫變成民進黨的金庫。

游智彬 綠營 賴清德 普發一萬

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