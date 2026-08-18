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表態不支持賴總統普發1萬元 吳欣岱3理由：真正擔心是這一年多的反覆

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
心臟血管外科醫師、台灣基進港湖議員參選人吳欣岱。圖／截自吳欣岱臉書
心臟血管外科醫師、台灣基進港湖議員參選人吳欣岱。圖／截自吳欣岱臉書

賴清德總統昨宣布明年普發現金一萬元。台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱說「我先把立場講清楚：我不支持普發現金。」並曝她真正擔心的是「這一年多的反覆」，去年叫債留子孫，今年叫AI紅利？她也轟國民黨，發現金，不該變成任何一個政黨的功勞簿。

吳欣岱在臉書表示，不支持普發現金這句話，她三個月前就對國民黨講過，今天對民進黨，她的立場不變。

「我身為醫生，每天在意的是護理人力夠不夠、有沒有病床。我也有兩個孩子，也知道一萬元對一個家庭來說是什麼感覺。」吳說，這筆錢不管掛在哪個政黨名下，她在意的，仍然是它有沒有變成長照床位、有沒有減輕台灣醫療人力缺乏的困境。

吳提出三點看法，第一，這筆錢不是任何政黨賺來的。總統說是「AI紅利，全民共享」，經濟成長的確創39年新高，但紅利是台灣的產業做出來的，是每個上班、繳稅的人一起撐出來的，不是民進黨的錢，也不是中國國民黨的錢。把全民的努力包裝成政黨發的紅包，這件事本身就不對。

第二，收稅再發回去，中間的損耗也是錢。2023年普發6000元，光手續費、系統改版、ATM與郵局介面就編了約2億1340萬元，加上網路服務、客服、宣導又是1億2320萬元，合計超過3億3000萬。政府先把錢收走，再花好幾億行政成本，把一部分還回去，中間蒸發的那些費用，也沒有轉成任何一張長照床位，改善醫護人力困境。

吳說，第三點是她真正擔心的，「是這一年多的反覆」。吳欣岱表示，2025年7月1日，賴總統在團結講座上，對現場一位民眾說「我不知道這一萬元你可以用多久」，台下有人回「買個菜就沒了」，賴回「就是啊」；同一個月，行政院也說那筆2350億元要靠舉債，恐債留子孫；民進黨當時的用詞是政策買票，是用你的錢買你的票；但一年後，民進黨自己編了2357億元，幾乎是同一筆錢。去年叫債留子孫，今年叫AI紅利。

吳說，她知道情況有變化，去年要舉債，今年是歲入上修，但去年那句「我不知道這一萬元你可以用多久」，今年還算不算數？

吳也批國民黨，2025年7月14日，北市長蔣萬安說，行政院如果一意孤行站在民意對立面，人民會用選票讓他們知道真正的民意在哪裡，他知道行政院當時拒絕理由是要舉債，還是要求照發。三個月後，台北市議會藍綠都提案要求還稅於民，民進黨團提每人2.1萬元，蔣市長回答是，歲計賸餘是人民的老本，動它是不對的。

吳欣岱說，「發現金，是政府最不負責任的偷懶。錢是全台灣人一起賺的，它不該變成任何一個政黨的功勞簿，也不該在兩黨互相加碼的過程中，被一路標高。」人民拿的是自己的錢，不欠任何政黨一聲謝謝。

吳欣岱 賴總統 擔心

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