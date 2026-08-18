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影／陳其邁挺普發現金1萬元 酸蔣萬安喊發2萬元「有錢吃魚翅鮑魚」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表態支持明年普發現金1萬元。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁表態支持明年普發現金1萬元。記者郭韋綺／攝影

賴清德總統宣布明年普發現金1萬元，高雄市長陳其邁今表態支持，認為中央稅收增加，將經濟成長果實與全民分享「很好」；對於台北市長蔣萬安喊應發2萬元，陳其邁酸，台北統籌分配稅款增加450多億元，高雄減少163億元，「有錢的人吃魚翅鮑魚，沒錢的人苦哈哈」，與其狂喊加碼，不如重修財劃法，解決地方財政分配不均問題。

陳其邁表示，今年台灣經濟成長表現亮眼，「這是台灣39年來經濟成長最高、經濟發展最快」，當然主要受惠AI產業，整體資本市場也更加活絡，這些增加稅收大多屬於中央稅收，中央稅收增加超過原來預算，把經濟成長果實跟全民分享，「很好，這個政策我是支持的」，可以讓比較辛苦的人受到更好照顧。

不過，陳其邁也喊話高雄立委，在中央政府總預算審查時應全力支持，不僅支持一萬塊預算，包括國防預算、軍工產業發展相關預算、經濟發展預算，以及補助高雄的一般性預算、計畫型補助都應該支持。

陳其邁直言，選舉投票快到，民主最大好處就是要接受檢驗，不管立委要連任，或是有人要選市長，大家可以睜大眼睛看。

談到高雄財政，陳其邁指出，以高雄為例，統籌分配稅款、一般性補助及計畫型補助加總，今年試算結果減少163億元，以捷運預算為例，就減少103億元，明年計畫型補助恐怕還會減少。

陳其邁說，癥結仍在財源分配問題，台北統籌分配稅款增加450多億元，高雄把統籌分配稅款、一般性補助及計畫型補助加起來，反而減少163億元，明年度市府編列預算總額與今年、去年相比也減少。

他表示，高雄財源今年減少163億元，明年勢必又會減少，中南部縣市地方政府都是苦哈哈，這些錢都是用來照顧市民、縣民，對地方非常重要。

對於蔣萬安認為應發2萬元，陳其邁說，與其喊加碼，不如實質好好面對地方財政分配不均的狀況。

他以台北享用「吃魚翅鮑魚」比喻地方財政差距，表示「有錢的人可以想說吃更好的，沒錢的人維持生活都很困難。」

陳其邁強調，根本的解決方式，還是財劃法須重新修法，建立制度性財源分配方式，考量不同區域發展需求，才能真正均衡台灣，是比較好的作法。

陳其邁 普發現金 鮑魚

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