劉世芳：照顧百萬戶租屋家庭政策不變 續推租金補貼

媒體報導，租金補貼至民國121年目標將下修為50萬戶。內政部長劉世芳今天表示，那是錯誤訊息，政府照顧百萬戶租屋家庭的政策目標沒有改變，沒有民國121年降為50萬戶的情形，且租金補貼政策有可及性、即時性，將繼續推動。

媒體報導，行政院最新規劃「百萬戶租屋家庭支持計畫（114至121年）草案」，租屋補助戶數擬從明年起逐年調降，現有91.9萬戶租補，若按照目標，121年將降至50萬戶，租補戶數幾乎腰斬，反而大增包租代管戶數與經費。

劉世芳今天出席114年度污水下水道評鑑頒獎典禮開幕式前受訪表示，總統賴清德上任後，擴大並加強原先的社宅政策變成百萬戶租屋家庭支持計畫，政府照顧百萬戶租屋家庭的住宅政策目標從未改變。

劉世芳說，照顧百萬戶租屋家庭住宅政策有包租代管、興辦社宅、租金補貼共3隻箭，無論如何，水平都會維持在100萬戶，不過，興建社會住宅平均約須5年，會有時間差，加上包租代管業務推展也沒有那麼快速，考慮居住正義，租金補貼有可及性、即時性，進行身分確認後就直接補貼。

劉世芳表示，截算至今天，租金補貼已達93.7萬戶，租金補貼方案繼續推動中，其中新北市、桃園市、台中市居多，總和將近50萬戶。

劉世芳說，租金補貼政策每年滾動式調整，沒有民國121年降為50萬戶的情形，如果未達百萬戶政策目標，租金補貼會持續推進，且行政院長卓榮泰也已指示經費不足由中央全額負擔，因此今年租金補貼經費已從新台幣300億元調高至350億元。

她說，遺憾民團截頭截尾、不夠清楚整體政策，也不曉得中央地方政府的租金補貼執行方向，請民團再確認整體數據，因為數據會說話。