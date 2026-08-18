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賴總統宣布普發1萬元 盧秀燕：剩餘的錢政府應跟民眾多對話溝通

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影

賴清德總統昨宣布，明年普發現金每人1萬元；台北市長蔣萬安則問賴清德總統，應要普發2萬元，不然就像賴先前說的「大家買個菜，錢就沒了。」台中市長盧秀燕今對此樂觀其成，明年普發每人1萬元，約發2000多億，還剩下5000億如何使用，政府應該跟立法院與民眾多對話溝通

盧秀燕指出，這次國家超徵7000億，年底可能會超徵近1兆元，主要是全民瘋股票，絕大多數股民貢獻所得，明年普發現金每人1萬元，大約發2000多億，還剩下5000億如何使用，政府應該跟民眾多對話溝通，尤其是跟立法院多對話，多聆聽民眾聲音與地方需求。

行政院發言人李慧芝昨表示，由於立法院日前三讀的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院長卓榮泰已決定基於憲法賦予行政院院長之副署權，就本條例不予副署。

盧秀燕表示，「再窮不能窮孩子」，兒童未來帳戶是孩子們0至18歲的成長津貼，每個孩子約可拿到100多萬，這是孩子的錢，建議總統與行政院趕快副署，法案趕快實施，讓孩子拿到這個錢。

盧秀燕 溝通 賴總統

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