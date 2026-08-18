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賴總統宣布普發1萬 釋昭慧：又要來個無差別大撒幣了

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賴總統宣布普發1萬 釋昭慧：又要來個無差別大撒幣了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為去年9月釋昭慧（中）與公民團體、文化界等，號召民眾「拒領」1萬。聯合報系資料照
圖為去年9月釋昭慧（中）與公民團體、文化界等，號召民眾「拒領」1萬。聯合報系資料照

賴清德總統宣布明年全民普發1萬元，法師釋昭慧昨晚在臉書發文批「又要來個無差別大撒幣了」，只是這回執政黨學乖了，與其刀架在脖子上被迫大撒幣，還要成為眾矢之的，那就不如主動出手，大撒特撒。行政院所有「應該無差別大撒幣」的理由，跟去年在野黨「應該無差別大撒幣」的說詞，能有多大差別？

釋昭慧去年就曾發起「拒領1萬，捐入國家續命專款」行動，昨晚針對賴總統宣布明年普發1萬元，她以「普發1萬，果然有樣學樣，爭相撒幣，只差沒有加碼」為題發文，她表示，行政院所有在去年「反對普發1萬」的理由，現在還可以接受逐一質問嗎？

釋昭慧說，再者，既然「台灣不是只有科技業，還有傳統產業、中小企業、服務業、自營業者等各行各業」，那不就更應該集中有限資源，更有效地重點扶持那些屈居弱勢乃至搖搖欲墜的「傳統產業、中小企業、服務業、自營業者」嗎？

釋昭慧表示，既然科技業的表現亮眼，連軍公教人員都將加薪4%，反倒是「傳統產業、中小企業、服務業、自營業者」中，為數龐大的員工，不但薪資較低，而且大都加薪無望，為何不將「普發1萬」的錢集中起來，資助雇主幫這些員工加薪4%？再不，發放比1萬元更大的金額給無薪人士、低收入戶乃至無依街友，當作新年紅包，豈不是雪中送炭？這種「無差別大撒幣」行為，無論是在野黨提出，還是行政院提出，都令人礙難忍受。

釋昭慧 賴總統 賴清德

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