聽新聞
0:00 / 0:00

AI紅利共享 賴總統：明年普發現金1萬

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷／台北報導
賴清德總統昨天表示，明年將普發現金一萬元，讓全民共享經濟成長成果。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統昨天表示，明年將普發現金一萬元，讓全民共享經濟成長成果。記者潘俊宏／攝影

行政院周四預計通過明年度中央政府總預算案，賴清德總統昨第二度聽取政院簡報後表示，台灣憑藉長期累積的半導體、資通訊及製造供應鏈優勢，經濟成長率表現持續上修，可望創下卅九年以來新高紀錄，明年度總預算將在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，歲出增列二三五七億元普發現金每人一萬元，讓「ＡＩ紅利，全民共享」。

若年底前通過預算 最快明年春節前可領

行政院長卓榮泰表示，此次預算籌編達成歲入歲出平衡、實質無舉債，政府累積債務餘額比率創精省以來十年新低，基於財政紀律良好前提，明年度總預算歲入實質成長四三一億元，加上歲入歲出賸餘一九二九億元，合計二三六○億元，將編列二三五七億元用於提供國民一萬元ＡＩ紅利，不排擠明年各項施政及預算規畫，將撥補勞保基金一三○○億元、撥補健保基金六百億元，確保人民福祉與國家發展，維持均衡永續成長。

過去普發現金法源依據，多由特別條例授權發放，針對此次發放現金法律依據，以及何時發放等執行細節，行政院稱最快周四一併說明。但有政院人士透露，若立院能在年底前順利通過總預算案，國人最快可在明年農曆春節前領到萬元現金。

對於賴總統拋出明年普發一萬元現金，在野紛表示，支持經濟成果還給人民，甚至有加碼主張。不過，在野更強烈質疑，賴政府過去批評藍營主張普發現金，如今根本是雙標。黨政人士則表示，兩者本質不同，國民黨過去是舉債，如今政府是因經濟帶動稅收，籌編完預算仍有餘裕，才決定普發ＡＩ紅利。

賴清德總統昨天表示，明年將普發現金一萬元，讓全民共享經濟成長成果。圖／總統府提供
賴清德總統昨天表示，明年將普發現金一萬元，讓全民共享經濟成長成果。圖／總統府提供

賴總統表示，兩周前他第一次聽取明年度中央政府總預算案報告，當時他提到，要在財政穩健的基礎上，兼顧國家安全、經濟發展與人民照顧，也要讓經濟成長的成果由全民共享；今年上半年的經濟成長率達百分之十四點一五，是半世紀以來同期最強表現，今年全年經濟成長率，也從原先的百分之九點六四上修到百分之十一點○五，可望創下卅九年以來新高的紀錄，「這樣亮眼的數字，是全體台灣人民一起打拚的成果」。

國防預算破兆 賴說投資國防是投資和平

普發現金一萬元，是否影響財政？賴總統強調，普發現金納入整體預算後，明年度總預算仍然維持收支平衡，債務淨額沒有增加，「分享經濟成長的果實，也守住國家財政的紀律」。

至於明年度整體國防預算，賴總統說，包括年度預算和特別預算，將首度突破兆元，達一兆一二二五億元，持續超過ＧＤＰ百分之三，展現台灣強化自我防衛的決心。他說，投資國防，就是投資和平，政府會持續打造更堅實的防衛力量，維護台海和區域的和平穩定。另外，明年度的科技發展計畫達二二九二億元，比今年增加百分之十二點七。其中「ＡＩ新十大建設」編列四○六億元，持續投入科研、算力、人才及關鍵技術。

普發現金 賴清德 半導體 普發一萬

延伸閱讀

影／賴總統宣布：明年普發現金1萬元

卓榮泰：普發現金不排擠各項施政 明年撥補勞保1300億、健保600億

普發現金一萬元！ 賴總統開明年選舉支票

普發現金1萬元 預計行政院、財政部最快20日說明

相關新聞

AI紅利共享 賴總統：明年普發現金1萬

行政院周四預計通過明年度中央政府總預算案，賴清德總統昨第二度聽取政院簡報後表示，台灣憑藉長期累積的半導體、資通訊及製造供應鏈優勢，經濟成長率表現持續上修，可望創下卅九年以來新高紀錄，明年度總預算將在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，歲出增列二三五七億元普發現金每人一萬元，讓「ＡＩ紅利，全民共享」。

審計部：政府普發現金缺規畫及效益評估

賴總統宣布明年將普發現金一萬元，對於普發現金帶動的經濟效益，中研院先前調查指出，政府兩次普發現金對刺激消費或擴大內需的效果可能有限；審計部則認為，政府普發現金缺乏事前規畫及事後效益評估機制，為有利政府資源配置及財政長期穩健，宜參採先進國家作法強化效益評估機制，以作為未來施政規畫的參考。

未來帳戶條例 卓揆第4度不副署

立法院日前三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院昨指出，該法違反憲法權力分立原則、比例原則及租稅法律原則，行政院長卓榮泰不予副署；另為避免立法院通過修正有線廣播電視法引發違憲疑慮，同樣不予副署，這已是行政院第四度不副署，已有七個立法院三讀的法案遭政院「無視」。

新聞眼／朝野惡鬥 行政鴨霸是元凶

立法院上周剛三讀通過今年度中央政府總預算案，在朝野氣氛緩和之際，行政院卻再亮刀，針對兒少成長及未來帳戶條例及有線廣播電視法修法祭出不副署手段，這更是賴卓體制上任以來，第四度無視立法院通過的法律案；行政院左手合作、右手對抗，才是朝野互信蕩然無存的元凶。

藍委：只編預算 兒少保障隨時會消失

行政院宣布不副署立法院三讀通過的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，立法院長韓國瑜上周才語重心長地說，「立法院三讀通過的法案，絕對不能不執行、不副署，否則對台灣民主憲政傷害巨大」，結果，賴清德總統與行政院長卓榮泰完全不甩，再次對國會三讀通過的法律不執行、不副署，毀壞民主憲政。

朝野共識 「大老婆條款」初審過關

立法院財政委員會昨初審通過「遺產及贈與稅法」部分條文修正草案，在朝野共識下，遺產稅「大老婆條款」過關，死亡前兩年內贈與配偶及特定親屬財產，應依受贈財產占總遺產比重，由受贈人負擔遺產稅，全案送出財委會，不須協商，待立法院三讀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。