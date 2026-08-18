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降低民眾物價衝擊⋯星發購物券 韓日能源補貼

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導

中東局勢推升能源成本導致生活物價壓力，新加坡今年推出現金補助、發放購物券等措施，南韓與日本則以發放購物金或能源補貼方式，降低民眾衝擊。

新加坡今年每戶家庭已獲得購物券合計八百新元（約台幣二萬元），今年一月先發三百新元，原訂明年一月發放的五百新元，為因應中東局勢提前至今年六月發放。

除了購物券，新加坡政府也將生活費特別補助提高二百新元（約台幣五千元），符合資格民眾九月可獲四百至六百新元（約台幣一萬元至一萬五千元）現金，估計全國六百萬人中約二四○萬人受惠。

不過，新加坡發放購物券也引發不同意見。部分經濟學者認為，若物價壓力已下降，政府是否應普發相同額度購物券，值得檢討，若將更多財政資源集中到低收入家庭，更能發揮紓困效果。

南韓則因應高油價推出約六點一兆韓元（約台幣一三四○億元）紓困方案，涵蓋所得較低的百分之七十國民，依所得及地區，今年四月每人可領十萬至六十萬韓元（約台幣二千二百元至一點三萬元）。這項「高油價受害支援金」並非直接發放現金，而是透過信用卡或金融卡點數入帳、手機電子券或實體卡等形式發放，且僅限在小商家使用。

日本則採取能源補貼方式，今年七月至九月降低電費和都市瓦斯費，政府估算，一般家庭這三個月約可省下五千日圓（約台幣一千元）。

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