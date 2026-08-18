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新聞眼／綠政策買票？要不要還在野黨公道

聯合報／ 本報記者陳熙文林河名

今年度中央政府總預算案上周五才在立法院完成三讀，賴清德總統昨宣布要共享「ＡＩ紅利」，明年全民發放一萬元現金。此舉雖有展示經濟成果之意，卻也埋下伏筆，為在野黨再杯葛明年度總預算案提供反擊手段：倘若藍白延宕明年度總預算案審查，就是擋人財路、拖延政府給人民發錢。

賴總統突然宣布明年普發一萬元現金，擺明「先說先贏」，先將藍白一軍。因為，政府若有盈餘，除了還債，「還稅於民」算天經地義，更何況，發財人人愛，在野黨沒有阻擋的道理，朝野一拍即合，此事不難敲定。問題是，去年普發現金，藍白搶得先機，今年換成賴總統先下手為強。

但人民並非健忘，綠營先前百般阻撓藍白普發現金，對照如今嘴臉，確實嚴重雙標，恐難因為先喊就獨享話語權。

猶記得在野黨去年喊普發現金一萬元，馬上被執政黨批評是「政策買票」，民進黨立委沈伯洋還說這是共產黨的招，「先窮台，再統一」；賴總統也曾對普發一萬元提出質疑，認為政府要穩定物價、補助台電，在野黨卻要拿錢發給大家，沒有必要。行政院長卓榮泰更曾表示，若將國家預算普發現金每人一萬元，對國家發展的幫助很小，民眾拿到，可能「只能買冰箱或遙控飛機」。

賴卓當年對普發現金的批評，如今看來全像自打臉：到底是不必穩定物價、補助台電了？還是買冰箱或遙控飛機也沒關係？尤其，立法院不久前才通過七八○○億元軍購特別條例，屆時全要舉債供款；依特別預算已在台灣常態化的氾濫情況，加上明年國際經濟和整體市場能否保證長紅仍未可知，豈可輕忽財政紀律？

更令人質疑的是，在野黨提發現金，就是窮台惡招；賴總統喊發現金，竟成富台德政？政府還選在九合一選舉前宣布政策，難道沒有「政策買票」之嫌？要不要還在野黨一個公道？

政府把經濟發展果實與民眾共享，本是美事一樁，但在賴政府執政下，似乎變成綠營專利，難怪在野屢屢諷刺「綠能你不能」。但經濟景氣不可能維持不墜，一再普發現金也可能邊際效應遞減，與其朝野爭功，或將主張者汙名化，不如讓「還稅於民」制度化，也不再淪為政治工具。

在野黨 普發現金 藍白

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