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新聞眼／朝野惡鬥 行政鴨霸是元凶

聯合報／ 本報記者黃婉婷
針對立法院三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院長卓榮泰今天決定不副署。聯合報系資料照
針對立法院三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院長卓榮泰今天決定不副署。聯合報系資料照

立法院上周剛三讀通過今年度中央政府總預算案，在朝野氣氛緩和之際，行政院卻再亮刀，針對兒少成長及未來帳戶條例及有線廣播電視法修法祭出不副署手段，這更是賴卓體制上任以來，第四度無視立法院通過的法律案；行政院左手合作、右手對抗，才是朝野互信蕩然無存的元凶。

賴政府推動成長津貼，從一開始就充滿對國會的不信任。當時考量立法院朝小野大，若透過專法推動，恐遭在野杯葛或任意加碼，便下令「繞過立法院」，以行政命令取巧，規避國會監督。

正是這種不信任，才激起在野反彈，進而強勢通過自家版本的兒少成長帳戶條例，將這項社福政策，從不穩定的行政命令，升級為具有法律強制力的制度；如此也才可因有法律依據，不致人去政息。總統卻為對抗國會，主張不立法，讓政院成長津貼成為「無法源的動態灑錢」，完全不是合理社福政策的建制的作為。

面對國會三讀通過法案，行政院未尋求合作可能，反而不惜撕裂朝野互信，選擇最極端的對抗，就連綠營內都有民代感嘆，「好的法案為何不能合作」。這種寧可與國會決裂，也要捍衛行政權主導地位的鴨霸心態，已讓朝野關係雪上加霜。

更諷刺的是，行政院兩周前向總統報告預算時說得相對模糊；待立法院總預算案三讀通過，便大張旗鼓公布所有利多，很難不讓人懷疑，是刻意利用普發現金喜訊，沖淡即將再次升高對抗的「不副署」爭議。

總預算過關本是行政立法合作的里程碑，如今卻成另場鬥爭起點。但明年總預算案仍需國會點頭，行政院卻先擺出強硬姿態，更將普發現金一萬元與總預算包裹，頗有「綁架」國會意味，無疑是想用預算紅利，掩蓋翻臉如翻書的算計，最終只會讓朝野惡鬥升級，也使國家更偏離常軌。

朝野 兒少 賴卓

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