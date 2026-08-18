普發現金「煙火」政策 學者：選舉到了

賴清德總統宣布明年普發現金一萬元，財經學者表示，政府以普發現金的方式把收到的稅再還給民眾，是最懶惰、無效施政，卻也是最吸引選票的政策；當預算都還沒執行、年度還沒到，就宣布普發現金，唯一能解釋的原因，就是選舉到了。

政大財政學系教授陳國樑表示，普發現金的做法形同放煙火，如果政府能把資源集中給需要的人，才是更好的花錢方式，政府應該要更有遠見，把資源拿去做更多投資、放在未來收益，如今卻是反其道而行，比老百姓更短視。

此外，政府如今編列預算要把錢還給民眾，當初為何不把錢留給民眾就好，政府課稅要負擔稽徵成本，民眾繳稅要負擔遵從成本；舉例來說，政府每收一百元的稅，實際成本可能是一二○元，如今只還一百元給民眾，還多了廿元的無謂損失。

陳國樑指出，普發現金的做法是最懶惰、無效施政，卻也是最吸引選票的政策。照理說政府應該是等年底預算執行接近尾聲，發現收入支出相抵後仍有餘裕，再來讓資源全民共享，如今卻是連預算都沒執行，年度也還沒到，就宣布普發現金，唯一能解釋的就是選舉到了。

中央大學經濟系教授吳大任則說，普發現金是透過所得重分配分享ＡＩ紅利的方式，因為經濟成長來自ＡＩ紅利，相關廠商獲利創新高，企業所得增加繳更多稅，員工分紅獎金提高，股市也交易熱絡，證交稅大幅增加，但直接受惠的人數偏少，經濟學上常用移轉支付方式補貼弱勢家庭，普發現金也是一種政府移轉支付，只是對象不限弱勢家庭，而是全民都有。

不過，吳大任也說，普發現金額度仍應適度，若金額過高，恐排擠公共建設及其他重要施政支出。

至於普發現金未來是否適合常態化，吳大任認為可以討論，但必須搭配更完整的制度設計，例如可考慮加入排富條款，避免資源平均分配之後弱化政策效果；也可針對經濟弱勢家庭提高補貼力度，包括增加房租補貼或其他生活支援，讓有限財政資源更集中於實際需要的族群。