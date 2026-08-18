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藍委：只編預算 兒少保障隨時會消失

聯合報／ 記者劉懿萱鄭媁陳柄亦林銘翰／台北報導

行政院宣布不副署立法院三讀通過的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，立法院長韓國瑜上周才語重心長地說，「立法院三讀通過的法案，絕對不能不執行、不副署，否則對台灣民主憲政傷害巨大」，結果，賴清德總統與行政院長卓榮泰完全不甩，再次對國會三讀通過的法律不執行、不副署，毀壞民主憲政。

國民黨立委王鴻薇也批評，憲法並未賦予行政院「不副署法律」權力。政策寫入法律，預算才會變成法定預算，政策才有法制化的長期保障。雖然明年整體財政狀況較好、財源沒問題，但「不可能天天在過年」；未來一旦換了總統或行政院長，只要沒有法律約束，政府隨時可以選擇不編預算，兒童與家長權益隨時會被犧牲，這會讓兒少保障變成一種隨時可能消失的「機會成本」。

國民黨文傳會主委陳以信抨擊，賴政府又用行政權阻擋國會三讀通過法案，這已不是單一法案的憲政爭議，而是持續拒絕承認國會多數；陳以信說，賴政府一邊高喊「○到十八歲國家一起養」，另一邊卻不願接受立法院通過的兒少未來帳戶；賴政府到底是反對兒少政策，還是只要不是自己提出政策，就反對到底？

陳清龍批評，行政院聲稱在野黨版本「擴大貧富差距」，這種說法真的是荒謬至極。

面對在野批評，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，不管是未來帳戶，還是行政院所提出的「成長津貼」，兩項政策都是對未成年人支持；雖然國眾兩黨通過的台灣未來帳戶立意良善，卻會拉大貧富差距，政府所提的成長津貼較為穩健。

兒少 預算 韓國瑜

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