未來帳戶條例 卓揆第4度不副署

立法院日前三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院昨指出，該法違反憲法權力分立原則、比例原則及租稅法律原則，行政院長卓榮泰不予副署；另為避免立法院通過修正有線廣播電視法引發違憲疑慮，同樣不予副署，這已是行政院第四度不副署，已有七個立法院三讀的法案遭政院「無視」。

行政院五月提出「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，其中包含○歲到十八歲兒少每人每月五千元的成長津貼，一年約一八五一億元；立法院則於七月三讀通過在野版台灣兒少成長及未來帳戶條例，明定政府為兒少開立個人未來帳戶，第一年支出約二一六二億元。兩者一年支出相差三一一億元。

就在行政院對外宣布卓揆不副署台灣兒少成長及未來帳戶條例之前，賴清德總統先預告，台灣人口對策新戰略家庭支持篇，整體預算合計三七三○億元，○到十八歲成長津貼不用立法，已編入明年總預算，「政府直接做，國人直接領」，另包括育兒留停津貼六加三、延長婚假與產假等政策，也納入明年總預算。

行政院發言人李慧芝指出，憲法規定，行政院是國家最高行政機關，提出施政方針、形成施政計畫及編列中央政府總預算，屬憲法賦予行政院的憲政職權；人口對策家庭支持篇，是中央衡酌國家經濟成長、審酌國家財政力，對國家世代發展進行完整擘畫，透過成長津貼搭配弱勢兒少發展帳戶，實踐公平正義。

李慧芝批評，立法院三讀的台灣兒少成長帳戶條例，存入款項包括「企業贊助款」及民眾自存，恐讓富者存愈多、領愈多，勢必將擴大貧富差距，違反憲法比例原則，且條例中有關企業贊助款的免稅規定，並未以法律明確規定免稅客體、要件等重要事項，也違反憲法租稅法律主義的法治國重要原則。

李慧芝提到，人口對策家庭支持篇相應法案已送請立法院審議，立法院卻以單一補助政策的三讀法案，意圖強制調整政院已在進行中的完整人口計畫及預算規畫，恐將讓環環相扣的支持措施支離破碎；侵害行政權甚鉅。

此外，李慧芝說，有線廣播電視法涉及「黨政軍條款」及裁罰對象規定，與卓揆先前決定不副署的衛星廣播電視法修法內容相近，為避免法律公布施行後規定不一致而產生執法爭議，卓揆同樣決定不副署。