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「買個菜就沒了」 蔣萬安反諷：應普發2萬元

聯合報／ 地方社會中心、政治中心／連線報導
綠能你不能？對賴清德總統宣布明年普發現金一萬元，台北市長蔣萬安（中）昨受訪說「應該普發兩萬」，也質疑民進黨過去與現在態度前後不一。記者曾吉松／攝影
綠能你不能？對賴清德總統宣布明年普發現金一萬元，台北市長蔣萬安（中）昨受訪說「應該普發兩萬」，也質疑民進黨過去與現在態度前後不一。記者曾吉松／攝影

賴清德總統昨宣布明年普發現金一萬元，在野黨立委雖支持經濟成果還給人民，但也質疑賴政府「雙重標準、綠能你不能」，並質疑法源與財源在哪裡？台北市長蔣萬安反諷說，應要普發兩萬元，不然就像賴總統先前說的「大家買個菜，錢就沒了。」

蔣萬安表示，過去藍白在立法院通過普發現金一萬元時，民進黨稱是違憲，甚至說「這是用你的錢買你的票」。如今宣布普發一萬元，賴總統、民進黨應該要向國人清楚地做說明。

國民黨立委王鴻薇也說，支持「還稅於民、普發現金」，但總統太小氣，起碼加碼至兩萬元。她質疑，民進黨立委沈伯洋當年將藍白普發現金一萬元喊成是配合中共癱瘓台灣、先窮台再統一，現在應出面說明與道歉。

民眾黨團總召陳清龍也反問：賴總統規畫明年普發一萬元，「也是跟隨共產黨的招數嗎？」是否也會如同其過去所說：「買個菜就沒了」。

國民黨立院黨團書記長林沛祥批評，過去面對國民黨要求普發現金，時任民進黨團幹事長吳思瑤指控「這是挽救國民黨的罷免、向下一代借錢」，甚至批評在野獅子大開口；一年過去，國民黨提出是「違憲、救罷免及債留子孫」，賴總統宣布卻突然華麗變身，成為「全民共享經濟成果」？

林沛祥說，既然經濟成長稅收超徵，為何今年不發，偏要拖到明年？普發一萬元的法源與財源在哪裡？

民眾黨主席黃國昌指出，在野黨去年推動「還稅於民」引來痛罵，賴總統在團結十講聲稱「這沒有必要」，這是賴總統第Ｎ度的「綠能你不能」，雙標到這種程度，真是夠了。

雲林縣長張麗善說，樂見普發現金，既然國家有經濟成長紅利，應加碼照顧弱勢、補足地方建設及醫療資源，不應只是一次性消費；她也質疑民進黨過去與現在對普發現金態度雙標，選舉在即宣布普發一萬元，有無賄選之嫌，社會自有公評。

普發一萬被講窮台 綠委：政治語言比較重

記者劉懿萱／台北報導

去年大罷免時，府院黨先抨擊在野黨提普發現金一萬元，民進黨立委、台北市參選人沈伯洋曾批藍白配合中共窮台政策。賴總統昨宣布明年普發現金一萬元，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄緩頰表示，普發一萬講成「窮台」，政治語言講得比較重，但政策不能只看有沒有發錢，而是國家有沒有餘裕、該做的事情有沒有先做。

莊瑞雄指出，今年最低工資已調高，軍公教七月起加給調升，明年還要調薪百分之四；國防軍購持續投入，台電、中油為穩定物價承擔的虧損也編列撥補，弱勢及社福照顧不能少；現在經濟成長大幅上修、政府歲入增加，在收支平衡、實質零舉債前提下普發一萬元，就是在兼顧國家建設與財政紀律後，讓全民共享經濟果實。

蔣萬安 普發現金 普發一萬

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