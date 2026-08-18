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仍待舉借8696億⋯財政負擔沉重 審計部：政府發錢缺規畫及效益評估

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賴總統喊全民共享AI紅利 明年普發1萬現金

經濟日報／ 記者歐芯萌余弦妙／台北報導
賴清德總統17日宣布，明年將普發現金1萬元，政院將於明年總預算案編列2,357億元，使AI紅利全民共享。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統17日宣布，明年將普發現金1萬元，政院將於明年總預算案編列2,357億元，使AI紅利全民共享。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統昨（17）日宣布，明年將普發現金1萬元，政院將於明年總預算案編列2,357億元，使AI紅利全民共享。至於何時領得到？知情人士表示，端看立法院審議進程，若年底前完成審議，推估最快明年農曆春節前能領到。

賴總統昨日再次聽取行政院報告明年中央政府總預算案，會後宣布，明年將在歲入歲出平衡、實質零舉債前提下，歲出增列2,357億元普發現金每人1萬元。這是歷次發放消費券、現金以來，首次不透過特別條例，直接以總預算編列相關財源。

賴總統指出，即使納入普發現金預算，明年總預算仍維持收支平衡，債務淨額沒有增加，他請行政團隊依時程完成總預算整編，也盼立院如期審議明年總預算。

據政院規劃，在納入普發現金預算後，明年中央政府歲出、歲入都將大幅擴增至3兆9,266億元，較前次討論時所編列的歲入3.8兆元、歲出3.6兆元都顯著成長。

賴總統表示，主計總處最新預測顯示，今年全年經濟成長率將達11.05%，可望創39年新高，亮眼的經濟數據是台灣人民一同打拚的成果，但每一個人感受到經濟成長的速度，並不完全相同。政府不能只看見平均數字，更要看見平均數字以下的人民；不會只關注科技產業的高峰，更要照顧每一個努力生活的家庭。

回顧歷年來政府普發現金或消費券，目的不外乎紓困或振興經濟。2009年馬政府因應金融海嘯，發放3,600元消費券；2020、2021年蔡政府因應新冠疫情，為擴大內需，分別發放三倍券、五倍券，2023年疫後復甦則發放現金6,000元；2025年因應美國對等關稅，賴政府發放每人1萬元。

黨政人士表示，此時提出年度預算普發現金，主要有兩項考量。首先，經濟成長率持續上修，已連續三季呈雙位數成長，全年也可望維持雙位數，豐碩的經濟成果，預期將反映在稅收表現。

其次，科技產業蓬勃發展，但政府不能只看亮眼的平均數，更有責任讓經濟成長果實由全民共享。

賴總統表示，明年度中央政府總預算歲入，上修到3兆9,266億元；2016年歲出約1.9兆元，至明年成長至3兆9,266億元，十年來規模翻倍，表示台灣國力倍增。

普發現金 消費券 賴清德

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