政府發錢 審計部：缺規畫及效益評估

賴總統宣布明年將普發現金一萬元，對於普發現金帶動的經濟效益，中研院先前調查指出，政府兩次普發現金對刺激消費或擴大內需的效果可能有限；審計部則認為，政府普發現金缺乏事前規畫及事後效益評估機制，為有利政府資源配置及財政長期穩健，宜參採先進國家作法強化效益評估機制，以作為未來施政規畫的參考。

中研院上月發布「台灣消費者預期與政策反應調查」，其中針對普發現金一萬元的使用情形進行網路調查，截至三月，百分之八十一點一五的民眾已花用所領取的現金，但僅百分之卅六點二六用於「原本沒有打算消費的用途」，初步估計邊際消費傾向（ＭＰＣ）為○點二九；同步進行的市話與手機調查估計ＭＰＣ為○點一五，與一一二年普發現金六千元調查的○點一六相近。整體而言，兩次普發現金的ＭＰＣ均遠低於一，顯示其對刺激消費或擴大內需的效果可能有限。

審計部在一一四年中央政府總決算審核報告提到，國發會去年預估普發現金一萬元約可貢獻國內生產毛額（ＧＤＰ）○點四一五個百分點，主要是參酌過往類此政策經驗所作概略性推估所得，審計部曾於一一三年六月函請財政部研議建立普發現金成效評估機制，讓政府施政更周妥，但去年普發現金作業仍未將效益評估機制納入規畫範疇。

審計部指出，政府推動普發現金有其政策目的，各界多肯定對刺激內需及帶動短期經濟活絡具有一定效益，但仍缺乏完整事前規畫及事後效益評估機制，且截至去年十二月底止中央政府一年以上公共債務實際數五兆八三七九億餘元，加上執行中特別預算連同以前年度特別決算轉入數，還有待舉借數八六九六億餘元，政府財政負擔仍重。此外，專家學者對普發現金的ＧＤＰ成長貢獻見解分歧，建議仍須回歸產業結構調整或升級，以維長期經濟韌性與財政穩健。

財政部回應，普發現金政策效益涉及層面廣泛，如果作業期程及經費足夠，未來將委外研究辦理效益評估；此外，財政部也將持續配合主計總處審慎籌編預算，以兼顧財政穩健與政務推動。