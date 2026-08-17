北美司長王良玉任澳洲代表 許柏逸調升雪梨辦事處長

駐外人事異動，外交部北美司長王良玉將任駐澳洲代表，條法司副司長許柏逸調升駐雪梨辦事處長，外交部參事張進旺則調升駐越南副代表。

前駐澳洲代表徐佑典6月回台任回部辦事，任職於外交學院。行政院今天核定，遺缺由外交部北美司長王良玉擔任，研設會副主任林世欣調升駐澳洲副代表。

此外，行政院日前核定，外交部條法司副司長許柏逸調升駐雪梨辦事處長，外交部參事張進旺調升駐越南副代表。

王良玉為職業外交官，擁有政治大學外交學士及碩士學位，也是美國哈佛大學甘迺迪學院在職公共行政碩士。王良玉的外交生涯始於國際組織司，曾任國組司APEC小組組長及副司長，駐外則曾多次派駐美國代表處及駐波士頓辦事處，另曾任駐日內瓦辦事處長。

王良玉於2023年8月自駐美副代表一職返台擔任北美司長，期間台加關係穩定成長。台加關係包括2024年生效的「投資促進及保障協議」（FIPA）、推動「貿易合作架構協議」（TCFA）談判，2025年8月更簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」。

至於對美關係，除了「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）去年確定續約延長5年，今年也簽署了「矽盛世宣言暨台美經濟安全合作聯合聲明」。台美關係近年也在各州持續深化，美國各州駐台辦事處從2023年底的18處，到現在的24處（23州及1屬地）。

據了解，徐佑典是因健康因素提前返台。澳洲駐台代表馮國斌（Robert Fergusson）在徐佑典離任時特別在社群媒體發文，感謝徐佑典這些年投身加強澳台關係，以及兩人之間寶貴情誼。