快訊

伊朗宣告轉守為攻！設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

陳幸妤指挺趙建銘的女病患是「獄友小三」 本人怒了：我真的不是啊

台中北區重大連環車禍 駕駛酒駕闖紅燈狠撞3騎士…1女重傷昏迷

聽新聞
0:00 / 0:00

北美司長王良玉任澳洲代表 許柏逸調升雪梨辦事處長

中央社／ 台北17日電
外交部北美司長王良玉將任駐澳洲代表。記者張文馨／攝影
外交部北美司長王良玉將任駐澳洲代表。記者張文馨／攝影

駐外人事異動，外交部北美司長王良玉將任駐澳洲代表，條法司副司長許柏逸調升駐雪梨辦事處長，外交部參事張進旺則調升駐越南副代表。

前駐澳洲代表徐佑典6月回台任回部辦事，任職於外交學院。行政院今天核定，遺缺由外交部北美司長王良玉擔任，研設會副主任林世欣調升駐澳洲副代表。

此外，行政院日前核定，外交部條法司副司長許柏逸調升駐雪梨辦事處長，外交部參事張進旺調升駐越南副代表。

王良玉為職業外交官，擁有政治大學外交學士及碩士學位，也是美國哈佛大學甘迺迪學院在職公共行政碩士。王良玉的外交生涯始於國際組織司，曾任國組司APEC小組組長及副司長，駐外則曾多次派駐美國代表處及駐波士頓辦事處，另曾任駐日內瓦辦事處長。

王良玉於2023年8月自駐美副代表一職返台擔任北美司長，期間台加關係穩定成長。台加關係包括2024年生效的「投資促進及保障協議」（FIPA）、推動「貿易合作架構協議」（TCFA）談判，2025年8月更簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」。

至於對美關係，除了「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）去年確定續約延長5年，今年也簽署了「矽盛世宣言暨台美經濟安全合作聯合聲明」。台美關係近年也在各州持續深化，美國各州駐台辦事處從2023年底的18處，到現在的24處（23州及1屬地）。

據了解，徐佑典是因健康因素提前返台。澳洲駐台代表馮國斌（Robert Fergusson）在徐佑典離任時特別在社群媒體發文，感謝徐佑典這些年投身加強澳台關係，以及兩人之間寶貴情誼。

雪梨 澳洲 越南

延伸閱讀

高市早苗上任10個月訪11國 首重鞏固盟友抗大陸施壓

朱鎔基遺體18日火化 天安門、港澳及駐外使館都降半旗

獨家專訪國安會秘書長吳釗燮：最擔心台灣人麻木，讓中國管轄變事實

LLB次青少棒／中華小將纏鬥10局落敗獲亞軍 總統、副總統頒贈賀電

相關新聞

批政院不副署未來帳戶條例 藍委：沒有最賴皮、只有更賴皮

行政院今天宣布不副署立法院三讀通過的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」。國民黨立委陳菁徽表示，政院「不副署」用上癮，這次連孩子的未來帳戶都不放過，從去年12月起，賴政府開創「不副署」新紀元，一試成主顧，沒有最賴皮，只有更賴皮。

政院不副署兒少未來帳戶條例 白委：不甩韓國瑜苦口婆心、毀壞民主憲政

針對行政院不副署台灣兒少未來帳戶條例，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，立法院長韓國瑜上周才語重心長地說，「立法院三讀通過的法案，絕對不能不執行、不副署」，結果賴清德總統與行政院長卓榮泰依然完全不甩，再次毀壞台灣的民主憲政。

政院不副署未來帳戶 賴總統批示：該條例侵犯行政權

總統府發言人郭雅慧17日晚間表示，賴清德總統針對立法院咨請公布制定《台灣兒少成長及未來帳戶條例》一案，於令文案批示該條例違反權力分立原則、侵犯行政權；行政院長卓榮泰並加註不予副署意見，以捍衛憲政秩序及行政院權限。

公務員喊廢國旅卡 人事總處給軟釘子

國民旅遊卡存廢再掀討論，近期有公務員於公共政策網路參與平台提案廢除，主張恢復無法休假時的不休假加班費；但行政院人事總處並未採納，僅允諾每三年檢討一次。前政務委員張景森直呼該制度「掛羊頭賣狗肉」，與其修補不如廢掉，在野立委也盼全面檢討。

政院不副署兒少未來帳戶條例 國民黨：藐視國會新鐵證

行政院宣布不副署立法院三讀通過的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，國民黨文傳會主委陳以信抨擊，賴清德政府又一次用行政權阻擋國會三讀通過法案，這已不是單一法案的憲政爭議，而是持續拒絕承認國會多數、藐視國會的鐵證。如今看來，「經濟學人」罵賴總統「固執」，不與在野黨溝通，根本罵得太客氣了。

「憂違憲疑慮、違反權力分立」 政院不副署廣播電視法、兒少帳戶條例

行政院今天指出，立法院日前三讀通過有線廣播電視法引發違憲疑慮，行政院長卓榮泰決定不予副署，而台灣兒少成長及未來帳戶條例」違反憲法權力分立原則、比例原則及租稅法律原則，同樣不予副署。這已是政院第4度、共7案針對立院通過的法律案祭出不副署。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。