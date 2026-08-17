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批政院不副署未來帳戶條例 藍委：沒有最賴皮、只有更賴皮

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。聯合報系資料照
國民黨立委陳菁徽。聯合報系資料照

政院今天宣布不副署立法院三讀通過的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」。國民黨立委陳菁徽表示，政院「不副署」用上癮，這次連孩子的未來帳戶都不放過，從去年12月起，賴政府開創「不副署」新紀元，一試成主顧，沒有最賴皮，只有更賴皮。

陳菁徽指出，從「財劃法」不副署開始，賴政府發現行政權可以毫無底線地凌駕立法權，接著變本加厲，一部、兩部、三部，一路累積到現在，已經有5部經國會三讀通過的法律案，被行政院用「不副署」直接無視。今天賴政府正式不副署「台灣未來帳戶特別條例」證明民進黨不只不願給軍警更好的待遇，現在連孩子們的未來都不放過，還用「毀憲亂政」、「逾越憲政分際」來汙衊立法院。難道照顧孩子，也成了「毀憲亂政」？

陳菁徽表示，按照民進黨的邏輯，如果在野黨推動未來帳戶是毀憲亂政，那麼提出「台灣兒少投資儲蓄帳戶條例」的民進黨立委郭國文，以及所有參與連署的民進黨立委，同樣逾越憲政分際、同樣毀憲亂政，少子女化並非一朝一夕，民進黨政府執政十年，台灣的生育率就下墜十年，政府的少子女化預算一包接著一包，口號一次接著一次喊，結果呢？孩子有變多嗎？年輕人有更敢生嗎？我們的出生人口有一點起色嗎？

國民黨立委葉元之今天接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪時表示，台灣這樣還是民主國家嗎？民主國家不是主權在民嗎？主權在民不是應該少數服從多數嗎？那為什麼賴總統一個人可以否決多數民意？台灣現在其實就是獨裁國家，2028年只能投票把這個獨裁者拉下來。

葉元之指出，未來帳戶法案讓年輕父母可以減輕負擔，也為孩子投資，賴政府現在直接不副署，就像上次汙名化藍白要普發1萬是違憲不合法，等到他們自己來編就是好辦法，民進黨就是打著護憲在違憲，總統一個人覺得立法院通過是違憲就不副署，那還要憲法幹嘛？直接改成帝制國家好了。

國民黨立委葉元之。聯合報系資料照
國民黨立委葉元之。聯合報系資料照

副署 帳戶 政院 行政院

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