政院不副署兒少未來帳戶條例 白委：不甩韓國瑜苦口婆心、毀壞民主憲政

針對行政院不副署台灣兒少未來帳戶條例，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，立法院長韓國瑜上周才語重心長地說，「立法院三讀通過的法案，絕對不能不執行、不副署」，結果賴清德總統與行政院長卓榮泰依然完全不甩，再次毀壞台灣的民主憲政。

行政院發言人李慧芝晚間表示，立法院三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」違反憲法權力分立原則、比例原則及租稅法律原則等憲法要求，為了捍衛憲政秩序及行政院權限，卓榮泰今天決定不副署此條例，未來將持續推動台灣人口對策新戰略18項家庭支持措施。

陳清龍受訪時表示，韓國瑜上周才語重心長地說，「立法院三讀通過的法案絕對不能不執行、不副署，否則對台灣民主憲政傷害巨大」，並且呼籲行政院一定要趕快副署跟執行，結果才過不到幾天，賴清德與卓榮泰完全不甩韓國瑜的苦口婆心，再次對國會三讀通過的法律不執行、不副署，執意毀壞台灣的民主憲政。

陳清龍指出，依照我國憲法增修條文，對於立法院三讀通過的法律，如果行政院認為有窒礙難行，該做的程序是移請立法院覆議，絕對不是一個賴總統與卓榮泰「不爽做就不要做」。

陳清龍表示，在野黨今年1月共同提出「台灣兒少成長及未來帳戶條例」草案，結果賴總統在5月把這項法案拿去割稻尾，並且推出所謂的「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，問題是賴總統抄作業只抄了一半，只想用行政作業要點取代立法授權，下一任政府隨時可以輕易廢止，這才是對辛苦的年輕爸媽最不負責任的做法。

陳清龍批評，行政院聲稱在野黨版本「擴大貧富差距」，這種說法真的是荒謬至極，姑且不論民進黨執政十年以來，我國貧富差距如何擴大，勞工退休金有自提設計，難道民進黨也要廢除嗎？

陳清龍還說，行政院不副署有線廣播電視法，此舉更是讓人難以理解，當初在立法院交通委員會審查時，就連國家通訊傳播委員會（NCC）及民進黨立委都沒有意見，當時沒有保留就直接送出委員會，「請問賴總統跟卓榮泰，現在是在打臉自己人嗎？」