快訊

不只蕭伊受害…前女友妮婭低調認「Joeman是慣犯」：看到她像看到自己

「兄弟姊妹特留分刪除」公告了！法務部：2027年2月17日正式實施

聽新聞
0:00 / 0:00

政院不副署未來帳戶 賴總統批示：該條例侵犯行政權

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。 聯合報系資料照
賴清德總統。 聯合報系資料照

總統府發言人郭雅慧17日晚間表示，賴清德總統針對立法院咨請公布制定《台灣兒少成長及未來帳戶條例》一案，於令文案批示該條例違反權力分立原則、侵犯行政權；行政院卓榮泰並加註不予副署意見，以捍衛憲政秩序及行政院權限。

賴總統另以箋函致行政、立法、司法、考試四院院長，總統府秘書長並以箋函致監察院秘書長。

賴總統批示表示，因應少子女化挑戰，他已經召開國家安全會議，提出人口新戰略─家庭支持篇，其中一項重要政策即是0-18歲成長津貼，預算並已編入2027年中央政府總預算。

賴總統強調，立法院另制定該條例，違反權力分立原則，侵犯行政權。請行政院應採必要作為，俾利順利推動各項人口政策，打造幸福台灣。

郭雅慧進一步說明，卓榮泰加註意見表示，立法院三讀通過之該條例，除加劇貧富差距，違反比例原則，並有違租稅法律原則外，尤侵害本院依憲法形成施政計畫及提出預算之權，而違反權力分立。

卓榮泰指出，行政院為國家最高行政機關，在憲法權限範圍內，已有完整之施政計畫推動台灣人口對策新戰略，全方位建構家庭支持系統，並擬具包括性別平等法、就業保險法等相關法案送請立法院審議，所需經費業編入2027年度中央政府總預算。

為捍衛憲政秩序及本院權限，卓榮泰因此決定基於憲法賦予行政院院長之副署權，就該條例不予副署。

郭雅慧補充，立法院於今年7月24日三讀通過《台灣兒少成長及未來帳戶條例》，並於8月7日咨請總統公布。

副署 帳戶 政院 郭雅慧 賴清德 卓榮泰 憲法

延伸閱讀

「憂違憲疑慮、違反權力分立」 政院不副署廣播電視法、兒少帳戶條例

國民黨：政院副署兒少未來帳戶是試金石 海水退了誰沒穿褲子？

府批「拿預算當政治工具」 在野：賴總統善盡憲政職權可解凍

影／經濟成長率創39年新高 賴總統宣布：明年普發現金1萬元

相關新聞

批政院不副署未來帳戶條例 藍委：沒有最賴皮、只有更賴皮

行政院今天宣布不副署立法院三讀通過的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」。國民黨立委陳菁徽表示，政院「不副署」用上癮，這次連孩子的未來帳戶都不放過，從去年12月起，賴政府開創「不副署」新紀元，一試成主顧，沒有最賴皮，只有更賴皮。

「憂違憲疑慮、違反權力分立」 政院不副署廣播電視法、兒少帳戶條例

行政院今天指出，立法院日前三讀通過有線廣播電視法引發違憲疑慮，行政院長卓榮泰決定不予副署，而台灣兒少成長及未來帳戶條例」違反憲法權力分立原則、比例原則及租稅法律原則，同樣不予副署。這已是政院第4度、共7案針對立院通過的法律案祭出不副署。

公務員喊廢國旅卡 人事總處給軟釘子

國民旅遊卡存廢再掀討論，近期有公務員於公共政策網路參與平台提案廢除，主張恢復無法休假時的不休假加班費；但行政院人事總處並未採納，僅允諾每三年檢討一次。前政務委員張景森直呼該制度「掛羊頭賣狗肉」，與其修補不如廢掉，在野立委也盼全面檢討。

政院不副署兒少未來帳戶條例 白委：不甩韓國瑜苦口婆心、毀壞民主憲政

針對行政院不副署台灣兒少未來帳戶條例，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，立法院長韓國瑜上周才語重心長地說，「立法院三讀通過的法案，絕對不能不執行、不副署」，結果賴清德總統與行政院長卓榮泰依然完全不甩，再次毀壞台灣的民主憲政。

政院不副署未來帳戶 賴總統批示：該條例侵犯行政權

總統府發言人郭雅慧17日晚間表示，賴清德總統針對立法院咨請公布制定《台灣兒少成長及未來帳戶條例》一案，於令文案批示該條例違反權力分立原則、侵犯行政權；行政院長卓榮泰並加註不予副署意見，以捍衛憲政秩序及行政院權限。

政院不副署兒少未來帳戶條例 國民黨：藐視國會新鐵證

行政院宣布不副署立法院三讀通過的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，國民黨文傳會主委陳以信抨擊，賴清德政府又一次用行政權阻擋國會三讀通過法案，這已不是單一法案的憲政爭議，而是持續拒絕承認國會多數、藐視國會的鐵證。如今看來，「經濟學人」罵賴總統「固執」，不與在野黨溝通，根本罵得太客氣了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。