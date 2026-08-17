政院不副署未來帳戶 賴總統批示：該條例侵犯行政權

總統府發言人郭雅慧17日晚間表示，賴清德總統針對立法院咨請公布制定《台灣兒少成長及未來帳戶條例》一案，於令文案批示該條例違反權力分立原則、侵犯行政權；行政院長卓榮泰並加註不予副署意見，以捍衛憲政秩序及行政院權限。

賴總統另以箋函致行政、立法、司法、考試四院院長，總統府秘書長並以箋函致監察院秘書長。

賴總統批示表示，因應少子女化挑戰，他已經召開國家安全會議，提出人口新戰略─家庭支持篇，其中一項重要政策即是0-18歲成長津貼，預算並已編入2027年中央政府總預算。

賴總統強調，立法院另制定該條例，違反權力分立原則，侵犯行政權。請行政院應採必要作為，俾利順利推動各項人口政策，打造幸福台灣。

郭雅慧進一步說明，卓榮泰加註意見表示，立法院三讀通過之該條例，除加劇貧富差距，違反比例原則，並有違租稅法律原則外，尤侵害本院依憲法形成施政計畫及提出預算之權，而違反權力分立。

卓榮泰指出，行政院為國家最高行政機關，在憲法權限範圍內，已有完整之施政計畫推動台灣人口對策新戰略，全方位建構家庭支持系統，並擬具包括性別平等法、就業保險法等相關法案送請立法院審議，所需經費業編入2027年度中央政府總預算。

為捍衛憲政秩序及本院權限，卓榮泰因此決定基於憲法賦予行政院院長之副署權，就該條例不予副署。

郭雅慧補充，立法院於今年7月24日三讀通過《台灣兒少成長及未來帳戶條例》，並於8月7日咨請總統公布。