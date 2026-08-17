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政院不副署兒少未來帳戶條例 國民黨：藐視國會新鐵證

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

行政院宣布不副署立法院三讀通過的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，國民黨文傳會主委陳以信抨擊，賴清德政府又一次用行政權阻擋國會三讀通過法案，這已不是單一法案的憲政爭議，而是持續拒絕承認國會多數、藐視國會的鐵證。如今看來，「經濟學人」罵賴總統「固執」，不與在野黨溝通，根本罵得太客氣了。

陳以信指出，從「財政收支劃分法」，到「立法院組織法」、「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，如今再加上「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院一再以不副署讓立法院三讀通過的法律無法公布。這是行政院獨大，架空立法院，把立法院當空氣，把立委當塑膠。

「這不是權力制衡，這是行政權凌駕立法權，這是賴清德政府霸凌代表全國民意的立法院」，陳以信說，尤其今天被行政院阻擋的，是攸關全國兒少未來的福利政策。賴政府一邊高喊「0到18歲國家一起養」，另一邊卻不願接受立法院通過的兒少未來帳戶。賴政府到底是反對兒少政策，還是只要不是自己提出政策就反對到底？

陳以信酸「經濟學人」日前批評賴總統「固執」、不願與在野黨協商，如今事實證明，「固執」兩字根本罵得太客氣，台灣民主根本已成為賴總統手中挾持的人質。

兒少 副署 藐視國會 陳以信

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