「憂違憲疑慮、違反權力分立」 政院不副署廣播電視法、兒少帳戶條例

行政院今天指出，立法院日前三讀通過有線廣播電視法引發違憲疑慮，行政院長卓榮泰決定不予副署，而「台灣兒少成長及未來帳戶條例」違反憲法權力分立原則、比例原則及租稅法律原則，同樣不予副署。這已是政院第4度、共7案針對立院通過的法律案祭出不副署。

現行「黨政軍條款」禁止政府、政黨投資民營廣播、電視事業。立法院日前三讀修正通過廣播電視法，適度鬆綁政府、其捐助成立的財團法人及其受託人間接投資廣電事業，從持有1股都不行，放寬至上限1%。

行政院發言人李慧芝表示，修法涉及的黨政軍條款及裁罰對象規定，與卓揆先前決定不予副署的「衛星廣播電視法」第5條及第50條內容相近，但黨政軍投資媒體業者的限制及監理，相關規範應該一致，才能符合憲法所要求的平等原則。

她說，為避免法律公布施行後，因相關規定不一致而產生執法爭議，甚至引發違憲疑慮，卓揆依憲法所賦予行政院長的副署權，決定不予副署這次「有線廣播電視法」的三讀條文。

此外，行政院5月提出台灣人口對策新戰略18項家庭支持篇，其中包含0歲到18歲兒少每人每月5000元的成長津貼，一年約1851億元；立法院7月三讀通過在野版本的台灣兒少成長及未來帳戶條例，明定政府為兒少開立個人未來帳戶，並納成長津貼設計，第一年支出約2162億元，兩者相差311億元。

李慧芝指出，依憲法規定，行政院是國家最高行政機關，提出施政方針、形成施政計畫，以及編列中央政府總預算，屬於憲法賦予行政院的憲政職權；台灣人口對策新戰略18項家庭支持篇，是中央政府衡酌國家經濟成長、審酌國家財政力，對於國家世代發展進行完整擘畫，以成長津貼搭配弱勢兒少發展帳戶，實踐公平正義。

李慧芝批評，立法院三讀的台灣兒少成長及未來帳戶條例，存入款項包括「企業贊助款」及民眾自存，恐讓富者存越多、領越多，勢必將擴大貧富差距，違反憲法比例原則。此外，這部條例中有關企業贊助款之免稅規定，並沒有以法律明確規定免稅客體、要件等重要事項，也違反憲法租稅法律主義的法治國重要原則。

李慧芝提到，台灣人口對策新戰略18項家庭支持篇，還包括育兒留停6+3、婚假延長為14天，產假從8周延長到12周，陪產檢及陪產假也從7天增加到14天等完整措施，擴大對家庭的支持，相應法案已送請立法院審議，立法院卻以單一補助政策的三讀法案，意圖強制調整行政院已在進行中的完整人口對策計畫以及預算規畫，恐將讓環環相扣的18項公共式支持措施產生支離破碎的影響；導致未來政策成敗的責任歸屬不清，侵害行政權甚鉅，嚴重牴觸憲法權力分立原則。

李慧芝表示，鑑於台灣兒少成長及未來帳戶條例，違反憲法權力分立原則、比例原則及租稅法律原則等多項重要的憲政原則，卓揆為捍衛權力分立的憲政架構，維護法治國家的重要憲政原則，對此條例不予副署；並將依照既定時程，持續推動18項措施，全面建構對國人育兒家庭的公共式支持。