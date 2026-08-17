政院：立院三讀兒少未來帳戶違憲 決議不副署

行政院發言人李慧芝17日表示，由於立法院日前三讀的《台灣兒少成長及未來帳戶條例》，違反憲法權力分立原則、比例原則及租稅法律原則等憲法要求，為捍衛憲政秩序及行政院權限，行政院長卓榮泰已在今天決定基於憲法賦予行政院院長之副署權，就本條例不予副署。

李慧芝強調，賴清德總統早就於今年5月27日召開國安高層會議，聽取行政院報告，並宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，隔日（5月28日）行政院隨即於行政院院會中通過該項計畫。之後，立法院才在7月24日才三讀通過《台灣兒少成長及未來帳戶條例》。而依《憲法》規定，行政院是國家最高行政機關，提出施政方針、形成施政計畫，以及編列中央政府總預算，屬於憲法賦予行政院的憲政職權。

李慧芝重申，「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」是中央政府衡酌國家經濟成長、審酌國家財政力，對於國家世代發展進行完整擘畫。提出「安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓」五大面向共18項措施，將「補助式育兒」全面升級為「公共支持式育兒」。

李慧芝指出，18項措施當中「0到18歲成長津貼」，兒少每人每月5,000元的經費，已編入明（116）年度中央政府總預算當中，明年開始，可以直接發放給符合資格的兒少。此外，「成長津貼」搭配「弱勢兒少發展帳戶」，不但讓每個孩子從0到18歲至少有108萬元支持，政府更是幫弱勢家庭「1:1對存」，以實踐公平正義。反之，立法院三讀的《台灣兒少成長及未來帳戶條例》，存入款項包括「企業贊助款」及民眾自存，恐讓富者存越多、領越多，勢必將擴大貧富差距，違反憲法比例原則。此外，這部條例中有關企業贊助款之免稅規定，並沒有以法律明確規定免稅客體、要件等重要事項，也違反憲法租稅法律主義的法治國重要原則。

李慧芝進一步說明，「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」的18項措施，還包括「育兒留停6+3」，亦即雙親各自請滿6個月育兒留停津貼後，可各再多領3個月；並提出婚假延長為14天，產假從8周延長到12周，陪產檢及陪產假也從7天增加到14天等完整措施，擴大對家庭的支持。而對應此項措施的相關法案，包含《性別平等工作法》、《就業保險法》等相關法案，行政院已送請立法院審議。相反地，立法院卻以單一補助政策的三讀法案，意圖強制調整行政院已在進行中的完整人口對策計畫以及預算規畫，恐將讓環環相扣的18項公共式支持措施產生支離破碎的影響；導致未來政策成敗的責任歸屬不清，侵害行政權甚鉅，嚴重牴觸憲法權力分立原則。

李慧芝表示，鑑於《台灣兒少成長及未來帳戶條例》，違反憲法權力分立原則、比例原則及租稅法律原則等多項重要的憲政原則，行政院卓榮泰院長為捍衛權力分立的憲政架構，維護法治國家的重要憲政原則，對此條例不予副署；並將依照既定時程，持續推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」的18項措施，全面建構對國人育兒家庭的公共式支持。