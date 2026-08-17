快訊

台灣經濟成長發威！連續13季超越南韓 韓媒揭2關鍵

載板四雄都擠進成交值前十名 但外資只獨愛「他」

中職／富邦悍將Thank You日籍投手阿部雄大 返日延續球季

賴總統加大對地方補助？新北市：是因稅收增加 非中央加碼

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
「AI紅利，全民共享！」，賴清德總統17日上午第二次在總統府聽取行政院「116年度中央政府總預算案」簡報後表示，明年將會普發現金一萬元，讓全民共享經濟成長成果。圖／擷取自總統府FLICKER
「AI紅利，全民共享！」，賴清德總統17日上午第二次在總統府聽取行政院「116年度中央政府總預算案」簡報後表示，明年將會普發現金一萬元，讓全民共享經濟成長成果。圖／擷取自總統府FLICKER

賴清德總統今天表示，明年度中央將擴大對地方支持，包括統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款，合計將達1兆3579億元，較今年增加1929億元。新北市財政局長陳榮貴認為，統籌分配稅款及一般性補助款提高，是因稅收收入增加，並非中央加碼。

陳榮貴建議，中央應公布整體挹注金額來源，尤其是扣除統籌分配稅款及一般性補助款以外的新增財源。讓地方有足夠且穩定財源，可以建設城市、照顧民生、推動產業發展。

新北市新聞局長李利貞指出，還是得再了解最後實際分配數字，否則恐怕看得到吃不到。

李利貞也補充，提到加速公共建設，除了資源投入，中央也應思考執行效率。李利貞舉例，位在新北市的國影中心二期、兒童未來館多年原地踏步，若依原先期程早點推動，既能節省成本、還能加快區域進步。

稅收 補助 賴清德 補助款

延伸閱讀

陳其邁支持普發1萬 盼建設高雄為大南方新矽谷的核心樞紐

影／經濟成長率創39年新高 賴總統宣布：明年普發現金1萬元

卓榮泰：普發現金不排擠各項施政 明年撥補勞保1300億、健保600億

回響／新北市府想推勞工宅中央打槍 藍綠陣營：是可努力的方向

相關新聞

卓榮泰：普發現金不排擠各項施政 明年撥補勞保1300億、健保600億

行政院20日將通過明年度中央政府總預算案，賴清德總統預告明年將普發現金一萬元，讓AI紅利全民共享。行政院長卓榮泰說，這是基於財政紀律良好的前提下，讓經濟成果全民共享，且不排擠明年各項施政及預算規畫；他也提到，明年將撥補勞保基金1300億元、撥補健保基金600億元。

賴總統加大對地方補助？新北市：是因稅收增加 非中央加碼

賴清德總統今天表示，明年度中央將擴大對地方支持，包括統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款，合計將達1兆3579億元，較今年增加1929億元。新北市財政局長陳榮貴認為，統籌分配稅款及一般性補助款提高，是因稅收收入增加，並非中央加碼。

影／賴總統宣布普發1萬元…蔣萬安用賴昔1句話打臉：應該普發2萬元

賴清德總統今宣布，政府在歲入歲出平衡、實質零舉債前提下，決定增列歲出2357億元，明年普發現金每人1萬元。由於年底選舉倒數三個月，賴總統此時宣布明年普發一萬元，北市長蔣萬安今問賴清德總統，應要普發2萬元，不然就像賴先前說的「大家買個菜，錢就沒了。」

賴總統宣布明年普發現金1萬元 黃國昌嗆雙標：綠能你不能

賴清德總統宣布明年普發現金1萬元，民眾黨主席黃國昌今天表示，在野黨去年合作推動普發現金1萬元，不僅引來民進黨立委痛罵，連賴總統也說沒有必要，行政院長卓榮泰更批評毫無助益，這是賴總統第N度的「綠能你不能」，雙標到這種程度，真是夠了。

談普發1萬…新北財政局長：發錢今天有感 投資未來更重要

中央研議普發現金1萬元，新北市財政局長陳榮貴今天表示，他不反對普發1萬元，但民間公司執行長（CEO）面對今年多賺的錢，不會急著全部發掉，而是會思考如何投資，創造更高的投資報酬率，讓大家薪資提升，生活更好。

明年普發現金1萬 柯志恩酸「卓榮泰曾說1萬元只能買遙控飛機」

賴清德總統宣布明年普發現金1萬元，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩表態支持且將捐作公益，但也質疑，民進黨去年一路反對普發現金，行政院長卓榮泰說「1萬元只能買遙控飛機」、立委賴瑞隆批評「普發現金是在救罷免」，如今距離地方大選只剩3個多月，此時宣布令人不禁想問，「現在難道是要用普發現金救選情嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。