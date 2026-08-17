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馬來西亞僑界聲援徐佳青 駁「假考察真觀光」指控

中央社／ 台北17日電

馬來西亞僑界昨天舉行僑務工作座談會，與會僑務榮譽職人員發表共同聲明聲援僑委會委員長徐佳青。聲明強調，徐佳青海外出訪並非「假考察、真觀光」，相關指控與僑界親眼所見有明顯落差，呼籲外界在事實釐清前勿先貼上標籤。

行政院政務顧問劉惟祥、江文洲等多位僑務榮譽職人員在聲明中表示，僑務與外交一樣，高度依賴現場，要親自與僑胞面對面，聆聽講述華校經費、留台孩子的出路、生意上的難處，才摸得到「真正的底」。徐佳青這幾年的落腳處，鮮少見諸遊客名單，「海外僑情並不會自己寫進報告」。

他並以徐佳青走訪東馬與西馬為例，說明僑務成果往往難以當下量化。凝聚僑胞、維繫台灣與世界的連結，是一年一年累積下來的信任，並非用出國天數或差旅費金額衡量。

劉惟祥在聲明指出，2023年12月，徐佳青從東馬亞庇搭車數小時，深入沙巴內陸的丹南和根地咬，也在丹南中華小學向僑生和家長說明赴台升學的專班與獎學金，更到卓還來領事暨二戰殉難英雄紀念碑前獻花致祭。

他說，2024年10月，徐佳青轉往砂拉越詩巫，出席留台同學會60週年文華之夜，也到雪蘭莪巴生走訪金門會館老華社，「這幾處落腳點，沒有一個是旅行社會安排的」。

聲明強調，如果將徐佳青在大馬炎熱氣候下，一場接一場握手、記名字、聆聽陳情的行程稱為「觀光」，與事實不符；所謂「景點」，多半只是趕路途中車窗外一閃而過的「畫面」。

聲明強調，僑界支持理性監督，贊成每一筆公帑攤在陽光下受檢驗，但在事實尚未釐清前，切莫貼上標籤。

徐佳青 考察 馬來西亞

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