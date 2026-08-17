普發現金一萬元！ 賴總統開明年選舉支票

「AI紅利，全民共享！」賴清德總統17日下午主動在臉書上開明年到期的長期支票：明年將會普發現金一萬元，讓全民共享經濟成長成果！由於並未說到明年何時普發，一般認為，這是綠營為了年底選舉採取的買票動作。

經濟成長 普發編入預算

賴總統解釋說，兩週前，他聽取「116年度中央政府總預算案」報告。他提到，明年度總預算要在財政穩健的基礎上，兼顧國家安全、經濟發展與人民照顧，也要讓經濟成長的成果由全民共享。

這兩週，行政團隊一方面進行今年度總預算的朝野協商；另一方面，也持續進行明年度預算整編。上週五，主計總處公布最新的經濟數字，我們看到台灣的經濟表現持續上修，相較之前預測更為強韌。

賴總統說，今年第一季經濟成長率，從14.55%上修到15.43%；第二季初步統計也達到12.93%，台灣經濟已經連續三季呈現雙位數成長。今年上半年的經濟成長率更達到14.15%，是半世紀以來同期最強表現。

AI帶動經濟發展

他說，這樣亮眼的數字，是全體台灣人民一起打拚的成果。我要感謝所有努力經營的企業、每一位認真奮鬥的勞工朋友，同時也要感謝卓院長率領的行政團隊，全體同仁兢兢業業、堅守崗位，即使面對動盪的國際政經局勢、面對國內的政治紛擾，依然能夠穩健向前，交出亮眼的成績單。

全球AI、高效能運算及雲端服務需求快速增加，台灣憑藉長期累積的半導體、資通訊以及製造供應鏈優勢，相關訂單、出口及投資也持續成長，成為今年經濟強勁成長的重要動能。

總預算仍維持收支平衡

賴總統也強調，伴隨經濟成長的上修，116年度中央政府總預算歲入也上修到3兆9,266億元。因此，我們在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，決定歲出增列2,357億元，用來明年普發現金，每人1萬元，讓「AI紅利，全民共享」。

他指出，普發現金納入整體預算後，明年度總預算仍維持收支平衡，債務淨額沒有增加。政府要照顧人民眼前的需要，也對未來的世代負責；分享經濟成長的果實，也守住國家財政的紀律。

普發現金之外，加薪、減稅、增福利、少負擔、拚建設，政府也都會持續推動。

【更多精采內容，詳見 】