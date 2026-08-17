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12強、奧運資格賽在北市 蔣萬安：讓台北大巨蛋變世界大巨蛋

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安下午出席2027 WBSC PREMIER12 暨2028洛杉磯奧運資格賽主辦權發布記者會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安下午出席2027 WBSC PREMIER12 暨2028洛杉磯奧運資格賽主辦權發布記者會。記者林麗玉／攝影

2027 WBSC PREMIER12暨2028洛杉磯奧運資格賽，確定在台北市舉辦，台北市長蔣萬安今天被問及，接下來如何迎「棒球經濟」？蔣萬安表示，非常令人興奮、也非常激動，北市府一定用盡全力，讓台北大巨蛋成為世界大巨蛋。

蔣萬安下午出席2027 WBSC PREMIER12 暨2028洛杉磯奧運資格賽主辦權發布記者會，會前受訪表示，這一次非常令人興奮、也非常激動，就是台北市成為世界12強賽事以及洛杉磯奧運最終資格賽的主辦城市。所以大家都非常期待，接下來也很希望在整個準備上面一定是用盡全力。

蔣說，過往市府舉辦12強賽事的經驗，交通、維安、相關的動線，還有如何串接商圈、夜市，還有觀光旅宿等等，也希望帶來相關的經濟，同時也希望讓台北大巨蛋成為世界大巨蛋。

媒體追問，賽事勢必在大巨蛋舉辦，會不會擔心未來若下雨，大巨蛋還是可能會出現漏水？蔣說，體育局有再次要求遠雄，對於整體場館相關的維護，一定是要非常嚴格的要求，而且一定要再次的做好各項的整備以及查核工作。

奧運 蔣萬安 大巨蛋

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