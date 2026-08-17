國旅卡存廢 台灣公務革新力量聯盟：提高額度、取消指定用途消費

行政院人事行政總處拍板國旅卡維持現制，台灣公務革新力量聯盟表示，可從提高額度，取消指定用途消費，開放無限期累積未休假日數等方面來調整。

台灣公務革新力量聯盟成員曾執轡指出，國旅卡制度初衷是為了節省未休假加班費，現行休假補助總額1萬6000元，以強制休假10天計算，日薪1600元已是25年前薪資水準。根據觀光署統計，國庫平均一年須支付78億元國旅卡費，還不包括後端的行政流程，像是審核、報帳，違法使用還要稽核等，這些人力成本不被人事總處算進去。

曾執轡表示，用國旅卡取代未休假加班費，一年可以省下逾27億元，這次決定維持現行規定，估計也是為了省錢；但明年中央政府總預算歲出三兆多元，剝削公務員勞動力，只是為了節省九牛一毛，有意義嗎？

在2029年前不廢除國旅卡的前提下，台灣公務革新力量聯盟建議，可將強制休假日數縮短到7天以下，刷卡額度的計算基準，提升到2253元，這個估算是以公務員中位數落在第七職等，取俸級中間值本俸五級為基礎，加上明年起專業加給加2000元及通案調薪4%換算出的日薪。

若維持10天強制休假，國旅卡額度至少應提升到2萬2530元；如果降為7天強制休假，額度提升到1萬5771元。

現行觀光旅遊8000元額度，建議取消指定用途消費，全數刷卡額度不限行業。他們另提出創新方案，包括開放無限期累積未休假日數，累積到最後可以在辭職或退休前一次請掉；或是將未休假日數計入達成退休條件的年資，相當於預先存入年資銀行。