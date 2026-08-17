民眾黨控「無中生有」求償100萬 賴清德律師：想一下要不要訴訟？

民眾黨不滿賴清德總統指與國民黨「讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者、擁抱中國國家主席習近平」，向賴清德求償100萬元，台北地院今開庭，賴清德的委任律師洪偉勝希望民眾黨想一下要不要訴訟，否則讓法院下判決決定台灣人可不可以批評政治很為難，民眾黨的委任律師賴苡安回嗆「這樣太小看法院了吧！」

賴清德2025年12月28日接受三立電視「話時代人物」節目主持人鄭弘儀的專訪表示，在野聯盟提案彈劾民選總統令人費解，並指國民黨與民眾黨「公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者、擁抱中國國家主席習近平」。

民眾黨主席黃國昌第2天舉行記者會批「無中生有、公然造謠」，要求賴清德24小時內道歉，否則提告，賴未道歉，民眾黨12月30日向賴求償100萬元。法院今開庭，賴清德委託律師洪偉勝、胡珮琪辯護，民眾黨委任律師賴苡安出庭。

賴苡安說，賴清德的說法是事實真偽的陳述，如果總統可在欠缺合理事實基礎下就以「我認為、我感覺」發表政治意見，未來任何人都可以此規避應負的責任，何況，賴清德貴為三軍統帥，有最高、最大權力去調查在野黨有無通敵叛國，查證義務比一般人高出許多。

洪偉勝則表示，言論的發表要看前後文的脈絡，不能將賴清德沒說過的話塞進賴的嘴巴，洪說，賴清德是被動接受鄭弘儀的採訪時，當鄭提問「你覺得在野黨在幹嘛？」時才說的，更指民眾黨的提告斷章取義。

洪偉勝說，賴清德在專訪後段提到「社會自有公道」，即在訴諸公評，未再多有評價，例如，民眾黨曾研議提名因反滲透法遭判刑的徐春鶯為立委，也曾主張兩岸一家親等，都可受公評，何況，國民黨主席鄭麗文接受「德國之聲」訪問時，確也公開稱讚過普丁。

賴苡安表示，民眾黨提告並未斷章取義，賴清德也不止泛稱在野黨而已、而是把國民黨、民眾黨並列來講，將民眾黨列為主體之一，民眾黨後來要求道歉，但賴清德事後態度卻是置之不理，於訴狀內論調也將民眾黨定性為「擁抱習近平、稱讚普丁」。

洪偉勝說，希望民眾黨考慮是否要繼續訴訟，另請民眾黨想一下是否真的要讓法官下一分判決？下判決後台灣會不會變成只有人民可以批評政治而總統卻不行？賴苡安對洪偉勝的「建議」不買單，回嗆「太小看法院了吧」，認為訴訟有必要進行。

今天庭審進行約1小時，未進入實質攻防，承審法官庭末諭知本案訂2027年1月25日上午10時再開庭。