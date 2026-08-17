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張景森：國旅卡制度是掛羊頭賣狗肉 不如廢掉

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
公務員廢國旅卡引發輿論爭議，國旅卡有無促進觀光的效益，以及是否為公務員的偽福利引人關注。記者潘俊宏／攝影
公務員廢國旅卡引發輿論爭議，國旅卡有無促進觀光的效益，以及是否為公務員的偽福利引人關注。記者潘俊宏／攝影

國民旅遊卡存廢掀討論，行政院前政務委員張景森說，這項制度從根本把公務員福利、公務員休假，以及振興國內觀光混為一談，國旅卡不能真正促進國民旅遊，就不要掛著國民旅遊四個字，掛羊頭賣狗肉的制度，與其一直修修補補，不如廢掉。

有公務員在公共政策網路參與平台提案廢除國旅卡，主張恢復無法休假時的不休假加班費；行政院人事總處未採納，僅允諾每三年檢討一次。

張景森表示，2016年底，他在行政院推動國旅卡改革，當時有個很荒謬的現象，這張卡明明叫國民旅遊卡，實際上只有大約44%消費真正進入觀光產業，其他大量拿去購物，買衣服，買鞋子，買各種商品都可以，就是不一定要旅遊，這不是掛羊頭賣狗肉嗎？

張景森說，當時他們想改革，把至少一半額度導回住宿、交通、旅行等觀光消費。沒想到立刻引起不少公務員反彈，覺得限制自由，有人憤而發起連署，要求乾脆廢除國旅卡，他也贊成。

張景森表示，國旅卡制度把公務員福利、公務員休假，以及振興國內觀光混在一起。公務員有休假，就應該好好休假，不休假不該發獎金。如果算加班，該有加班費，就堂堂正正給。至於休假要去花東、爬山、出國，還是在家睡覺，這是個人自由。政府為什麼規定要拿一張卡，在指定商店與指定項目把錢花掉。

張景森說，這不是發展國內旅遊的好工具，台灣國旅真正的問題是住宿價格、交通、景點品質、公共設施和服務水準。國旅不好玩、太貴、性價比低，應該把這些問題解決。而不是每年找一群公務員，給他們一筆指定用途的錢去消費，難道台灣觀光就會因此變好。

他指出，一個原本號稱振興國旅的政策，做著做著，竟然變成公務員購物卡。政府怕得罪公務員，不斷放寬；公務員嫌限制太多。結果政策目的愈來愈模糊，只剩下一張誰都不滿意，又沒有人敢取消的卡。

他表示，10年後，他還是認為應該回到最基本的道理，公務員福利歸福利，休假歸休假，觀光政策歸觀光政策，不要再把三件事情硬綁在一起，如果國民旅遊卡不能真正促進國民旅遊，那就不要再掛著國民旅遊四字，掛羊頭賣狗肉的制度，與其一直修修補補，不如廢掉。

國旅卡 張景森 國民旅遊卡

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