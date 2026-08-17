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立法院將協商無人載具條例 民進黨團指政院版能達成國防自主

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
無人艇示意圖。路透
無人艇示意圖。路透

立法院將協商14個版本無人載具條例草案，民進黨立法院黨團表示，特別條例重點在於提升國防自主和不對稱戰力，國民黨版本沒有納入濱海監偵型和攻擊型無人機，以及小型自殺型無人艇。

立法院院會8月14日通過經濟部及行政院各部會編列的無人載具預算，立法院經濟委員會8月20日召集朝野協商14個版本無人載具條例草案。行政院版國防自主無人載具採購特別條例草案，規畫2026年8月至2031年12月編列最高2100億元特別預算，籌購三型軍用無人機與無人艇。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄指出，在野黨放行無人載具預算，但這是各部會包括醫療、交通巡查等的無人機預算，特別條例草案著重國家安全戰力的提升，有助於提升台灣不對稱戰力，以及國防自主。

莊瑞雄表示，國民黨這次企圖丟包行政院版本，行政院版最能夠達成國防自主的目標，不用靠外地生產，有利於打造非紅供應鏈，還有可能創造台灣下一個兆元產業，預算也不需逐年審查，是可以跨年度編列預算，質疑國民黨為什麼跟無人機產業有仇，讓人百思不得其解。

莊瑞雄說，國民黨捨棄台灣最需要的1416架濱海監偵型無人機、20萬8200架濱海型攻擊型無人機，以及1320艘小型自殺型無人艇。

國防自主 民進黨團 無人機 朝野協商 無人機特別條例

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