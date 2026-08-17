總預算三讀後欲促「韓傅大和解」 盧秀燕約看奧德賽最新發展

立法院日前三讀通過今年度中央政府總預算案，為化解立法院長韓國瑜批評國民黨立院黨團總召傅崐萁一事，台中市長盧秀燕15日曾替兩人緩頰，形容這場風波「中間雖然有波折，但結果是美好的」，還笑稱想邀請「兩個大帥哥」一起去看電影「奧德賽」。此事引起媒體關注，到底盧約了沒？據盧秀燕今天表示，因為韓國瑜說他看過了，如果只約傅一人，會覺得怪怪跟尷尬，會再看看怎麼樣約。

因為韓國瑜已經看過奧德賽，記者問「那傅崐萁呢？」，盧秀燕一度開玩笑說「如果我跟傅總召兩個人去看的話，不曉得他老婆會不會吃醋啊，這是開玩笑，因為他老婆我也很熟啦！」並說，但如果這樣就會有一點怪怪跟尷尬，本來是說大家一起去看，包括我們的韓院長、傅總召、立委還是市議員們。

她說，「現在因為有人看過了，韓院長跑得很快，他是一個藝文愛好者，所以他已經私底下去看過了，所以我有問他一下，他說很好看，也推薦我去看，所以我再看看怎麼樣再去看。」

有媒體問「有考慮看其他部嗎？」盧秀燕說，因為韓院長只提到奧德賽，所以會再問他有沒有其他的推薦，如果韓院長有提到其他的電影，她會再來促成。至於「吃飯呢？」盧秀燕笑說「也是個想法，再約約看，謝謝大家這麼關心。」