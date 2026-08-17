影／政院版無人機採購特別條例 莊瑞雄：建立國防自主及非紅供應鏈

立法院預計20日協商 無人載具條例草案。立法院14日通過經濟部及各部會編列共 634 億元的無人載具預算，行政院另以特別預算方式提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，盼在月底會期結束前完成立法。

民進黨團幹事長莊瑞雄上午在立法院黨團回應時事的記者會，就行政院所提的「國防自主無人載具採購特別條例」表示，行政院的無人載具採購特別條例。重點放在對於整個國防自主，建重一個穩定的國防發展與一個非紅供應鏈。

莊瑞雄表示，對於整個不對稱戰力的一個提升的話，在野黨對於無人機採購中，1146架的「濱海偵監型無人機」全部沒有放進去；而「濱海攻擊型的無人機」，台灣是一個海島，有比較低空的飛機，甚至要登陸的船艇、艦艇，濱海的攻擊型無人機編列20萬8200架，也都沒有放進去。莊瑞雄進一步指出，「小型自殺型無人艇」是重要的，也沒有被放進去。

莊瑞雄表示，這些對於不對稱戰力的提升最有用；對於國防自主，以台灣現在的科技產業，在地化生產，台灣最厲害都是我們的強項。藉此機會，建立起非紅的一個供應鏈，達到另外一個兆元產業。

莊瑞雄強調，行政院的版本目的在這個地方，這些都是對中國最大的一個威嚇。可以發揮最大戰力的就是無人機，尤其是攻擊型無人機。