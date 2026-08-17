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影／立院日前通過核能公投　環團批：公投遭綁架，淪為選舉操作

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
全國廢核行動平台上午在立法院舉行「公投非兒戲 政客別算計 譴責立院濫用公投作為政治動員工具」記者會，公民地球基金會副執行長黃靖庭（右）就公投主文「您是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除非核家園的能源政策」表示，模糊公投主文，淪為政治動員工具。記者黃義書／攝影
全國廢核行動平台上午在立法院舉行「公投非兒戲 政客別算計 譴責立院濫用公投作為政治動員工具」記者會，公民地球基金會副執行長黃靖庭（右）就公投主文「您是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除非核家園的能源政策」表示，模糊公投主文，淪為政治動員工具。記者黃義書／攝影

全國廢核行動平台綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣、本全律師事務所所長詹順貴、台灣人權促進會資深研究員施逸翔、公民地球基金會副執行長黃靖庭、政治大學法學院副教授林佳和，上午在立法院舉行「公投非兒戲 政客別算計 譴責立院濫用公投作為政治動員工具」記者會，譴責立委未盡修法責任，將能源政策、人權與法治議題當作政治動員工具、濫用公投草率成案。

崔愫欣表示，核能是否應重啟涉及核能安全、地質風險、核廢料處置、能源轉型、產業發展、公共衛生與世代正義，需要建立在完整資訊揭露、科學評估與社會充分討論之上，立委不應濫用公投制度、草率成案，將能源政策、人權與法治議題當作政治動員工具。

崔愫欣批評指，公投要提幾案說不清、題目也未曾公開，直到表決最後一刻才偷偷更改主文，可見公投制度已被政治綁架，公投淪為選舉操作。

黃靖庭表示，能源政策不應淪為政黨選戰與政治動員的工具。黃靖庭就公投主文「您是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除非核家園的能源政策」表示，公投將核安、核廢、電價、產業、 地方風險等複雜議題壓縮成「使用核電振興經濟」的模糊口號，卻未說明要重啟那些核電廠、核能 佔比、成本、核廢處置及地方參與等基本政策內容。

黃靖庭表示，公投是直接民主的重要制度，不應製造假選擇，更不能要求人民為缺乏風險與成本說明的政治口號背書；呼籲在野黨停止以公投操弄能源焦慮，不要把核電包裝成振興經濟的萬靈丹。

全國廢核行動平台綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣（中）、本全律師事務所所長詹順貴（左二）、台灣人權促進會資深研究員施逸翔（右二）、公民地球基金會副執行長黃靖庭（右一）、政治大學法學院副教授林佳和（左一）等，上午舉行記者會強調，台灣的能源未來，不該由政黨設計充滿誤導內容的公投題⽬決定，更不該淪為政黨選舉算計的⼯具。記者黃義書／攝影
全國廢核行動平台綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣（中）、本全律師事務所所長詹順貴（左二）、台灣人權促進會資深研究員施逸翔（右二）、公民地球基金會副執行長黃靖庭（右一）、政治大學法學院副教授林佳和（左一）等，上午舉行記者會強調，台灣的能源未來，不該由政黨設計充滿誤導內容的公投題⽬決定，更不該淪為政黨選舉算計的⼯具。記者黃義書／攝影

核能 公投 環團

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