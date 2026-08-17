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軍警消冒險犯難不是二等公民 陳琬惠籲賴政府：待遇編入追加預算

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠喊話賴政府，立法院之前已經三讀通過的「調整軍警消待遇」案，賴政府應該依法編列預算，社會要治安、人民要救災，不能把辛苦付出的軍警消，當成二等公民。聯合報系資料照
民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠喊話賴政府，立法院之前已經三讀通過的「調整軍警消待遇」案，賴政府應該依法編列預算，社會要治安、人民要救災，不能把辛苦付出的軍警消，當成二等公民。聯合報系資料照

面對行政院即將編列追加預算民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠今天表示，社會要求治安、人民有救災需求，立法院之前三讀通過「調整軍警消待遇」修法，政府卻拒絕編入預算，把辛苦付出的軍警消當成二等公民，她問「賴清德政府欠軍警消的錢，這次要不要編進追加預算」？

陳琬惠說，火警來了，衝進火場的是消防員；歹徒在逃，擋在人民前面的是警察；戍守國土、扛起國防重擔的是軍人。犧牲與家人及朋友的相處時光、冒險犯難，為的就是讓全國人民能夠安穩過日子。

她表示，只要是民生真正需要的錢，該追加就追加、該審查就審查，一分一毫都攤在陽光下，接受國會監督。立法院之前已經三讀通過「調整軍警消待遇」修法案，但是賴清德政府卻拒絕執行，難道在賴清德政府眼中，這些為國為民付出的軍警消是「二等公民」嗎？

更諷刺的是，這段時間裡民進黨的側翼口口聲聲說，「法定義務支出不能刪動」！但軍警消待遇調整不是法定義務支出嗎？標準可以初一、十五不一樣？

陳琬惠強調，冒險犯難的軍警消，不是二等公民！賴清德總統、行政院長卓榮泰應把依法該給的錢編進追加預算，還給軍警消該有的尊嚴。

追加預算 陳琬惠 賴清德 民眾黨

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