總統府國務機要費形同遭全刪？民進黨團：政治報復

立法院三讀通過刪凍總統府國務機要費3000萬元，要求總統府公布遭擱置五項法律案後，始得動支，民進黨立法院黨團表示，這是政治報復，解凍預算的設定條件，形同預算全數遭到刪減。

民國115年總統府國務機要費編列3000萬元，包括訪視、犒賞、慰問、接待、贈禮等經費，立法院通過國民黨立委翁曉玲提案，減列1000萬元，凍結2000萬元。

翁曉玲提案，要求總統府公布五項已由立法院三讀通過，卻仍未公布，遭到賴清德總統擱置的法律案，五項法律案完成公布，向立法院司法法制委員會提出書面報告，始得動支凍結預算。

民進黨團書記長范雲說，國務機要費遭到藍白以多數優勢刪減，可以說是中華民國史上從來沒有發生過的事情。

范雲表示，提案要求總統公布違憲的法律，才能動用國務機要費，形同全數刪減，這是政治報復，這樣的做法最後是傷及弱勢跟基層，影響到購買庇護工場所製作的月餅、對軍警的慰勞，以及急難救助的經費。