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租金補貼逐年調降 許宇甄：賴政府徹底放棄居住正義

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

行政院研擬百萬戶租屋家庭支持計畫草案，傳出租金補貼戶數明年起逐年調降，國民黨立法院黨團副書記長許宇甄表示，賴政府的住宅政策已經不是多元，而是徹底放棄居住正義，房子不蓋、租補要砍、包租代管一直加碼，這到底是哪一門子的居住正義。

許宇甄指出，租金補貼有存在必要，尤其對青年、弱勢及育兒家庭而言，是面對高房租最直接的支持，不能因為制度出現問題，就簡單用精準補助四個字大砍戶數，政府不能只會撒錢補貼，對租金市場不斷上漲束手無策。

許宇甄表示，租屋市場出現一般住宅塞入太空艙出租，單一艙位月租報導開價約5800元至8200元，業者宣稱可協助申請租屋補助，這是對政府租屋政策的警訊，究竟這類出租空間是否符合建築、消防與租金補貼資格，政府有沒有查，如果連基本居住品質都沒有把關，最後變成房東把空間切得愈小，租金喊得愈高，再拿可以申請政府補助當招租話術，政府租金補貼豈不是從照顧租屋族，變成替不合理租金背書。

許宇甄說，賴政府現在的問題，就是把住宅政策當成數字遊戲。社宅蓋不出來，就用包租代管湊戶數。租金太高，就發租金補貼；補貼戶數愈來愈多、財政壓力變大，把租補戶數往下砍，每一次出問題，就換一個政策工具，始終沒有處理最核心問題，住宅供給不足、租屋市場資訊不透明、租金缺乏合理約束，以及弱勢租屋品質沒有最低保障。依目前草案，至2032年包租代管經費，甚至規畫增加至312億元，高於當年度租補經費181億元、將近1.7倍，凸顯政策重心正在明顯移轉。

許宇甄表示，兆基爭議還沒處理完，賴政府已經打算增加包租代管預算規模，再加碼數百億元，難道下一步是要成立一支包租代管國家隊，這些龐大標案和政策資源，究竟是拿來照顧租屋族，還是又養出少數靠政府政策坐大的特定業者，甚至變成綠友友的新提款機。

許宇甄要求內政部說明，13萬戶直接興辦社宅，為什麼縮水成3萬戶。租補戶數為何規畫從近92萬戶，降至50萬戶，哪些人會因此被排除，在兆基事件及太空艙出租等亂象，政府如何建立包租代管利益衝突防火牆、租金合理性及最低居住品質的查核機制，人民需要的是蓋得出來的社宅，付得起的房租，住得安心的房子，不是選前開支票、選後改數字，不是拿納稅人的血汗錢，替失控的租屋市場買單。

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